За картину Жана-Мишеля Баския заплатили 110 млн долларов

Картину Баския купил японский модельер Юсаку Маезава

Работа художника Жана-Мишеля Баския продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 110 миллионов долларов, став самой дорогой в истории картиной американского автора.

Как сообщает Би-Би-си, торги продлились всего 10 минут.

Безымянная работа Баския стала также самой дорогой в истории картиной авторства афроамериканца и первой картиной с 1980 года, чья цена на торгах превысила отметку в 100 млн долларов.

Картина выполнена масляной, акриловой и аэрозольной красками.

Годом ранее другая картина Баския была приобретена тем же человеком за сумму вдвое меньше. Обе работы купил японский модельер Юсаку Маезава, который планирует открыть музей, посвященный творчеству Жана-Мишеля Баския.

Маезава позже написал в своем "Инстаграме", что картина помогает ему чувствовать себя воодушевленным и благодарным.

Жан-Мишель Баския родился в Нью-Йорке в 1960 году. Он умер в 27 лет, в 1988 году, от отравления наркотиками (он смешал героин и кокаин). К этому моменту он был художником всего семь лет.

Он прославился сначала как граффити-художник, а затем, в 1980-х годах как очень успешный неоэкспрессионист.

Баския и его друг Al Diaz начали рисовать граффити на стенах зданий в Манхеттене, подписываясь SAMO.

В июне 1980 года Баския принял участие в The Times Square Show, коллективной выставке художников.

В 1982 году Баския познакомился с Энди Уорхолом и они вместе создали много совместных работ. Они работали вместе, влияли на творчество друг друга. Их отношения продолжались до смерти Уорхола в 1987 году.

Про себя Баския говорил: "Я не думаю об искусстве, когда я работаю. Я стараюсь думать о жизни".