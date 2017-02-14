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Журнал Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
09:08 14.02.2017 |
Американский журнал Playboy объявил о возобновлении публикаций фотографий обнаженных моделей через год после сенсационного отказа от этой практики, сообщает Би-Би-си.
По словам креативного директора издания Купера Хефнера, прошлогоднее решение об отказе от таких снимков было ошибкой.
"Нагота никогда не была проблемой... Сегодня мы возвращаем наш стиль и снова становимся теми, кем были раньше", - написал Хефнер в "Твиттере".
Многие пользователи соцсетей восприняли решение редакции с ликованием, однако некоторые отмечали, что оно было принято из-за падения продаж журнала на фоне доступности бесплатной порнографии.
В мартовском номере журнала также появится статья актрисы Скарлетт Бирн, посвященная запущенной в США кампании Free the Nipple, активисты которой требуют введения правил, разрешающих женщинам показывать грудь на публике.
Журнал Playboy был основан Хью Хефнером в 1953 году, в 2016 году он прекратил публиковать фото обнаженных моделей.
Владельцы издания объяснили это решение тем, что интернет сделал эротику старомодной, поэтому журналы на эту тематику перестали приносить прибыль.
Тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 5,6 млн экземпляров, однако в прошлом году упали до 700 тысяч.
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|Журнал Playboy возобновляет публикацию фото голых моделей
Американский журнал Playboy объявил о возобновлении публикаций фотографий обнаженных моделей через год после сенсационного отказа от этой практики. По словам креативного директора издания Купера Хефнера, прошлогоднее решение об отказе от таких снимков было ошибкой.
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