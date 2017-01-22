Общая площадь самого дорогого дома в США составляет 3500 кв.м. Внутри находятся 12 спален, 21 ванная комната и три кухни, пишет Forbes.

Объект построил девелопер Брюс Маковски, работающий в компании BAM Luxury Group. Он хотел создать дом, который бы притягивал миллиардеров, создав атмосферу роскошного стиля жизни. По задумке девелопера, объект предназначен для тех, кому никогда не пришлось бы покидать жилье для удовлетворения своих самых смелых желаний и потребностей.

«Люди проводят в доме половину своей жизни. Так что, жилье должно быть настоящим оазисом и предоставлять возможность для любого вида развлечений», - отмечает Брюс Маковски.





Поэтому в особняке есть и дорожка для боулинга из четырех полос, и кинотеатр на 40 мест, и комната для игр со столом для пинг-понга, и даже погреб для вина, «укомплектованный» лучшим в мире шампанским. На территории расположен бассейн в стиле «инфинити».

В стоимость жилья входят вертолет, коллекция редких автомобилей и предметов искусства, а также двухгодичная работа штата персонала из семи человек, включая личного шофера.

До этого момента рекорд на рынке недвижимости США поставил дом основателя Playboy, который был выставлен на продажу за $200 млн.