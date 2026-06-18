Персонажі з ШІ в іграх: NVIDIA випустила бета-версію ACE Game Agent SDK та плагіни для Unreal Engine 5

На Unreal Fest NVIDIA оголосила про випуск бета-версії ACE Game Agent SDK. Цей фреймворк призначений для створення локальних ігрових персонажів зі штучним інтелектом. SDK постачається разом із набором плагінів NVIDIA ACE для Unreal Engine 5.

SDK являє собою легкий агентний фреймворк на C/C++, розроблений для зручної інтеграції у гру. Він має відкритий вихідний код, а також повністю настроюваний та оптимізований для невеликих моделей, здатних працювати на GPU RTX.

Взаємодія з SDK здійснюється через три основні групи API. Agent API керує історією чату з відстеженням стану та багатоетапним інструментальним мисленням. Chat API надає розробникам прямий контроль над логічним висновком. RAG API додає пошук у базах даних, створених розробниками.

"Разом ці інструменти дозволяють NPC динамічно сприймати, міркувати та діяти в ігровому світі на основі введення даних гравцем у режимі реального часу. Інструменти використовувалися та були випробувані в реальних іграх, таких як експериментальний ігровий радник зі штучним інтелектом у Total War: PHARAOH", - стверджує NVIDIA.

Плагіни для Unreal Engine 5 дозволяють творцям реалізовувати транскрипцію в реальному часі, динамічні діалоги персонажів, голосові команди та контекстні реакції на дії безпосередньо в ігровій логіці. На відміну від хмарних сервісів, які страждають від високої затримки та непередбачуваних операційних витрат, плагіни пропонують локальні, оптимізовані для відеокарт RTX робочі процеси в комплекті з готовими до використання моделями. Інструментарій включає такі функції, як автоматичне розпізнавання мовлення, малі мовні моделі для генерації тексту та перетворення тексту на мовлення.