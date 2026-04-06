Amazon обговорює купівлю супутникової Globalstar – ЗМІ

Американська Amazon.com Inc. веде переговори про купівлю супутникової Globalstar, пише Financial Times із посиланням на джерела.

За їхніми словами, переговори тривають уже довго, але сторони ще узгоджують деякі складні питання. Одна зі складнощів - необхідність переговорів з Apple Inc., яка володіє 20% Globalstar.

Globalstar управляє низькоорбітальними супутниками зв'язку і надає телекомунікаційні послуги підприємствам, органам влади та споживачам.

Її акції підскочили на 15,3% за підсумками додаткової сесії на біржі Nasdaq у середу. На закриття регулярних торгів того самого дня її капіталізація становила $8,81 млрд.

