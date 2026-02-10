Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.

10:18 09.02.2026 |

Новини IT

AnTuTu опублікував щомісячний рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів, у якому спостерігаються кілька цікавих змін, але лідер вже четвертий місяць поспіль залишається колишнім.


Що відомо

Геймерський флагман RedMagic 11 Pro+ знову визнано найпотужнішим пристроєм (перший у світі смартфон з рідинним охолодженням) з понад 4,100 млн балів в AnTuTu.

Чудово показує себе ще один геймерський смартфон - Honor Win. У січні він зайняв шосте місце з 3,93 млн балів.

На другому місці розташувався Vivo X300 Pro - найкращий смартфон з чипсетом Dimensity 9500 з результатом 4,090 млн балів, а третє місце за Realme GT8 Pro.

До десятки увійшли iQOO 15, три моделі Honor та OnePlus 15.


Топ-10 найпродуктивніших смартфонів січня виглядає так:

Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.
За матеріалами: gagadget.com
 

