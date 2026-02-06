Фінансові новини
- |
- 06.02.26
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
11:02 06.02.2026 |
YouTube оголосив про повноцінний запуск функції автоматичного дубляжу відео на основі штучного інтелекту, яка тепер доступна для всіх авторів та підтримує 27 мов, серед яких є і українська.
Розробка цієї технології тривала кілька років: вперше її представили у 2023 році з обмеженим доступом для невеликої групи авторів, а у вересні 2025 року можливість була поширена на більшість каналів.
Функція дозволяє переглядати відео іншими мовами, що допомагає розширювати аудиторію авторів. YouTube підкреслює, що використання автоматичного дубляжу не впливає негативно на алгоритми просування оригінального контенту, а навпаки може покращити його виявлення іншими мовами. Автори, які не бажають застосовувати ШІ-дубляж, можуть завантажувати власні аудіодоріжки або повністю вимикати опцію.
Користувачі можуть перевірити доступність додаткових мов через меню "Звукова доріжка" у налаштуваннях відео.
YouTube визнає, що технологія не завжди точно передає інтонацію чи емоції під час дублювання відео. Для вирішення цієї проблеми компанія запроваджує функцію "Експресивна мова" (Expressive Speech), яка доступна вісьмома мовами: англійською, хінді, французькою, німецькою, індонезійською, італійською, португальською та іспанською. Окрім цього, компанія тестує функцію Lip Sync, яка синхронізує рухи губ із перекладеним аудіо, щоб дубльоване відео виглядало природніше.
У налаштуваннях також з'явилася опція "Бажані мови" (Preferred Languages), що дозволяє обрати мови, якими користувач хоче дивитися відео. Цей вибір поширюється на дубльований звук, а також на локалізовані назви й описи роликів. Якщо оригінал уже доступний однією з обраних мов, YouTube не застосовуватиме ШІ‑дубляж і відтворюватиме оригінальну доріжку.
Також YouTube запровадив автоматичну систему розумної фільтрації, яка визначає, коли дубляж недоречний, наприклад у музичних кліпах чи відео без звуку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
|Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.
|Intel і SoftBank готують нову технологію ZAM для повернення на ринок пам’яті.
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.
|Розробник «рою дронів» з України готується до лістингу на Nasdaq.
|Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
Бізнес
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг