ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.

YouTube оголосив про повноцінний запуск функції автоматичного дубляжу відео на основі штучного інтелекту, яка тепер доступна для всіх авторів та підтримує 27 мов, серед яких є і українська.

Розробка цієї технології тривала кілька років: вперше її представили у 2023 році з обмеженим доступом для невеликої групи авторів, а у вересні 2025 року можливість була поширена на більшість каналів.

Функція дозволяє переглядати відео іншими мовами, що допомагає розширювати аудиторію авторів. YouTube підкреслює, що використання автоматичного дубляжу не впливає негативно на алгоритми просування оригінального контенту, а навпаки може покращити його виявлення іншими мовами. Автори, які не бажають застосовувати ШІ-дубляж, можуть завантажувати власні аудіодоріжки або повністю вимикати опцію.

Користувачі можуть перевірити доступність додаткових мов через меню "Звукова доріжка" у налаштуваннях відео.

YouTube визнає, що технологія не завжди точно передає інтонацію чи емоції під час дублювання відео. Для вирішення цієї проблеми компанія запроваджує функцію "Експресивна мова" (Expressive Speech), яка доступна вісьмома мовами: англійською, хінді, французькою, німецькою, індонезійською, італійською, португальською та іспанською. Окрім цього, компанія тестує функцію Lip Sync, яка синхронізує рухи губ із перекладеним аудіо, щоб дубльоване відео виглядало природніше.

У налаштуваннях також з'явилася опція "Бажані мови" (Preferred Languages), що дозволяє обрати мови, якими користувач хоче дивитися відео. Цей вибір поширюється на дубльований звук, а також на локалізовані назви й описи роликів. Якщо оригінал уже доступний однією з обраних мов, YouTube не застосовуватиме ШІ‑дубляж і відтворюватиме оригінальну доріжку.

Також YouTube запровадив автоматичну систему розумної фільтрації, яка визначає, коли дубляж недоречний, наприклад у музичних кліпах чи відео без звуку.