Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.

10:48 04.02.2026 |

Новини IT

Аналітики найближчим часом прогнозують суттєве подорожчання оперативної пам'яті та твердотільних накопичувачів, пише NotebookCheck.

За даними аналітичного центру TrendForce, у першому кварталі 2026 року вартість модулів DDR4 та DDR5 для ПК може зрости на 105-110% порівняно з четвертим кварталом 2025-го. Пам'ять для ноутбуків, зокрема LPDDR4X та LPDDR5X, подорожчає на 88-93%, аналогічне зростання очікується й для серверних рішень.

Причиною зростання, як відомо, є високий попит на DRAM з боку дата-центрів, що обслуговують системи штучного інтелекту.


Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.

Згідно з аналізом 3DCenter, в Німеччині, у період з 18 січня по 1 лютого, ціни на RAM залишалися відносно стабільними, однак у порівнянні з липнем минулого року середня вартість комплектів ОЗП зросла вже на 340%.

Окрім оперативної пам'яті, значно зростає попит на NAND‑чіпи, які використовуються у SSD. TrendForce прогнозує підвищення їхньої вартості на 55-60% у першому кварталі 2026 року порівняно з попереднім. Дефіцит накопичувачів, за оцінками деяких виробників, може тривати щонайменше до 2028 року.

Експерти зазначають, що виробники ПК та ноутбуків першими відчують підвищення закупівельних цін, а кінцеві споживачі його відчують з певною затримкою, можливо, у кілька місяців.

Таким чином, у найближчі 2-3 роки очікується подальше зростання цін не лише на компоненти пам'яті, але й на кінцеві пристрої - смартфони, ноутбуки та персональні комп'ютери. Аналітики наголошують, що ситуація на ринку залишається напруженою, а швидкого вирішення проблеми дефіциту поки не передбачається.

За матеріалами: mezha.ua
 

