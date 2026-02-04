Фінансові новини
04.02.26
23:57
RSS
мапа сайту
Ілон Маск об’єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
08:52 04.02.2026 |
Американський мультимільярдер Ілон Маск об'єднав свою компанію SpaceX, що спеціалізується на космічних технологіях, з фірмою xAI, яка займається розвитком технології штучного інтелекту (ШІ). Про це йдеться в пресрелізі, оприлюдненому від імені засновника SpaceX на сайті підприємства в понеділок, 2 лютого.
Згідно з документом, SpaceX та xAI спільно створять у космосі потужний обчислювальний центр, величезні потреби в енергії якого будуть компенсуватися за рахунок енергії Сонця. У перспективі це допоможе створити і фінансувати "бази на Місяці, здатні розширюватися самостійно, а також цілу цивілізацію на Марсі і, зрештою, здійснити експансію у Всесвіт", прогнозує Маск.
Reuters: Найбільша угода в сфері цифрових технологій
Компанія xAI, серед іншого, розробила чат-бот Grok. Агентство Bloomberg оцінило капіталізацію SpaceX і xAI після злиття в 1,25 трильйона доларів. Це найбільша угода в сфері цифрових технологій, зауважує агенція Reuters. З посиланням на анонімне джерело вона уточнює, що за кожну акцію в цьому підприємстві інвестори xAI отримають 0,1433 акції SpaceX.
Однак злиття SpaceX і xAI ще має бути схвалено регуляторними органами, з огляду на домінуючу роль Ілона Маска в керівництві компаніями та можливий конфлікт інтересів, зазначається в публікації. Оскільки SpaceX виконує низку договорів з Національним управлінням США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), а також американським міноборони загальною вартістю в кілька мільярдів доларів, необхідна перевірка дотримання інтересів національної безпеки.
