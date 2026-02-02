«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.

Роскомнагляд заблокував понад 4,7 млн ​​інтернет-сторінок у рамках боротьби із "забороненою інформацією".

Про це повідомила голова управління дозвільної роботи, контролю та нагляду у сфері масових комунікацій Роскомнагляду Татьяна Деніскіна, передає The Moscow Times.

За словами Деніскіної, робота з "виявлення протиправного контенту" ведеться з 2012 року і за цей час кількість видів забороненої інформації збільшилась у 10 разів - із трьох до 30.

Скільки заблокували за минулий рік

Так, лише за 2025 рік Роскомнаггдяд обмежив доступ до 1,29 млн матеріалів у мережі, що на 59% більше за показник попереднього року (810,5 тис.).

Що блокували найбільше

Роскомнагляд найчастіше блокував матеріали, пов'язані із засобами обходу блокувань (зростання на 1235% до більш ніж 93 тис.). Контент, віднесений до тематики ЛГБТК+, видалявся на 269% частіше (170,3 тис. випадків), а пов'язаний із продажем спиртного - на 190% частіше (понад 18,7 тис.).

За словами Деніскіної, серед заблокованих чи видалених із 2012 року матеріалів понад 641 тис. пов'язана з дитячою порнографією, понад 538 тис. - із суїцидальним контентом, а ще понад 858 тис. стосуються пропаганди наркотиків.

Понад 255 тисяч заборонених сторінок, за її словами, належали до "пропаганди ЛГБТК+", ще більше ніж 300 тис. - до "екстремістського" контенту.

Деніскіна також повідомила, що минулого року "власників іноземних соціальних мереж" оштрафували на 77 млн ​​руб. за невиконання "обов'язків щодо самомодерації" контенту.

Блокування інтернету в Росії

Раніше повідомлялося, що Росія з великим відривом посіла перше місце в рейтингу цензури та відключень інтернету, який щороку складають експерти Top10VPN.

До того експерти RKS Global писали, що до 2028 року доступ в інтернет у Росії може бути обмежений до "білого списку" дозволених владою сайтів, а механізми цифрового контролю можуть посилитися до "моделі Туркменістану".

Розширення інструментів стеження може призвести до тотальної прозорості інтернет-трафіку, "централізованих баз профілів громадян", а також криміналізації будь-якої непідконтрольної силовикам комунікації.

Перед тим речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі повністю підтримують заходи щодо обмеження інтернету, які ввели під приводом боротьби з безпілотниками.

До того в листопаді в Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.

Тоді жителям Ульяновської області нагадали про так званий "білий список" інтернет-сервісів, які мають бути доступні під час відключень. До нього входять "Держпослуги", сервіси "Яндекса", "ВКонтакте", маркетплейси Ozon та Wildberries, платіжна система "Мир" та інші. Крім того, людям порадили користуватися громадськими мережами WiFi.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

Із жовтня 2025 року мобільний інтернет у Росії відключають також тим, хто повернувся з-за кордону, і тим, чиї SIM-картки були неактивні протягом трьох діб на території країни. Обмеження вводяться на 24 години. Влада називає це "періодом охолодження" і посилається на "вимоги безпеки".

Нещодавно російський прем'єр Міхаїл Мішустін підписав ухвалу про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування". У результаті Роскомнагляд отримав право ізолювати рунет у разі виникнення "загроз стійкості, безпеки та цілісності" функціонування інтернету в країні. Джерело: https://censor.net/n3598333