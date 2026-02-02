Фінансові новини
- |
- 02.02.26
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
11:23 02.02.2026 |
Група вчених заявила про розробку нового типу волоконно-оптичних чипів з потенційною щільністю інтеграції д 100 тис. транзисторів на сантиметр.
Стверджується, що ці інтегровані у чип волокна завтовшки з людську волосину і здатні витримувати численні вигини, тертя, розтягування, скручування та навіть розчавлювання контейноровозом вагою 15,6 тонн. Результати дослідження опубліковані у журналі Nature. Потенційні галузі застосування надтонкої, гнучкої та міцної технології численні. Окрім створення тканин, де кожне волокно являє окрему крихітну систему, вчені заявляють, що її можна використовувати в інтерфейсах мозок-комп'ютер.
Дослідження проводилось під керівництвом професора Хуейшена Пена з Фуданського університету у Китаї. Дослідники створили схеми на еластичній підкладці, а потім згорнули її у тонке, пружне волокно, здатне функціонувати як повноцінна мікросхема.
"FIC-чипи здатні обробляти як цифрові, так і аналогові сигнали, подібно комерційним обчислювальним мікросхемам. Вони можуть виконувати нейронні обчислення з високою точністю розпізнавання, співставною з продуктивністю сучасних процесорів для обробки зображень в оперативній пам'яті", - зазначається у дослідженні.
Хоча наразі це звучить вражаюче, схоже ця технологія перебуває на межі можливостей сучасної лабораторної літографії. Як стверджують розробники, чип з волокна завтовшки 1 мм потенційно може містити десятки тисяч транзисторів, що відповідає потужності деяких чипів для медичних імплантів. За словами співавтора дослідження Пейнінга Чена, фотолітографія у нанометровому масштабі згодом ще збільшість щільність інтеграції транзисторів і у майбутніх версіях зможе наблизитись до масштабів інтеграції класичних СPU у ПК.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
|Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
Бізнес
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
|Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах