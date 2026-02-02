Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.

11:23 02.02.2026 |

Новини IT

Група вчених заявила про розробку нового типу волоконно-оптичних чипів з потенційною щільністю інтеграції д 100 тис. транзисторів на сантиметр.

Стверджується, що ці інтегровані у чип волокна завтовшки з людську волосину і здатні витримувати численні вигини, тертя, розтягування, скручування та навіть розчавлювання контейноровозом вагою 15,6 тонн. Результати дослідження опубліковані у журналі Nature. Потенційні галузі застосування надтонкої, гнучкої та міцної технології численні. Окрім створення тканин, де кожне волокно являє окрему крихітну систему, вчені заявляють, що її можна використовувати в інтерфейсах мозок-комп'ютер.

Дослідження проводилось під керівництвом професора Хуейшена Пена з Фуданського університету у Китаї. Дослідники створили схеми на еластичній підкладці, а потім згорнули її у тонке, пружне волокно, здатне функціонувати як повноцінна мікросхема.


"FIC-чипи здатні обробляти як цифрові, так і аналогові сигнали, подібно комерційним обчислювальним мікросхемам. Вони можуть виконувати нейронні обчислення з високою точністю розпізнавання, співставною з продуктивністю сучасних процесорів для обробки зображень в оперативній пам'яті", - зазначається у дослідженні.


Хоча наразі це звучить вражаюче, схоже ця технологія перебуває на межі можливостей сучасної лабораторної літографії. Як стверджують розробники, чип з волокна завтовшки 1 мм потенційно може містити десятки тисяч транзисторів, що відповідає потужності деяких чипів для медичних імплантів. За словами співавтора дослідження Пейнінга Чена, фотолітографія у нанометровому масштабі згодом ще збільшість щільність інтеграції транзисторів і у майбутніх версіях зможе наблизитись до масштабів інтеграції класичних СPU у ПК.
За матеріалами: itc.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9697
  0,1584
 0,37
EUR
 1
 50,9062
  0,1163
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,6045  0,05 0,12 43,1686  0,06 0,14
EUR 50,6724  0,18 0,36 51,4141  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,27 0,62 43,1150  0,27 0,62
EUR 50,9435  0,03 0,07 50,9620  0,03 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес