Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.

10:50 02.02.2026 |

Новини IT

В Google офіційно повідомили, що YouTube більше не дозволяє відтворювати відео у фоновому режимі через сторонні мобільні браузери для користувачів без платної підписки Premium. Про це написали в Android Authority.

Зміни стосуються таких браузерів, як Samsung Internet, Brave, Vivaldi та Microsoft Edge. Раніше ця функція була доступна завдяки обхідному рішенню цих браузерів, яке дозволяло слухати відео з вимкненим екраном без оформлення підписки.

Представник компанії заявив виданню, що фонове відтворення є ексклюзивною перевагою для передплатників YouTube Premium. Google оновив платформу, щоб забезпечити "послідовний" досвід використання на всіх пристроях. Тепер у користувачів без підписки, аудіо припиняється одразу після мінімізації додатка або блокування смартфона.

Найбільше скарг, за даними PiunikaWeb, надходило від користувачів Samsung Internet. За повідомленнями, при спробі використати попередній спосіб запуску фонового відтворення, з'являється коротке повідомлення "MediaOngoingActivity", після чого елементи керування зникають, а звук відео зупиняється.

В свою чергу, деякі користувачі браузера Brave повідомляють про тимчасові успіхи після оновлень, однак загалом функція все ж недоступна. Стандартні методи усунення проблеми, як очищення кешу чи налаштування "картинка в картинці", більше не працюють. Це свідчить, що блокування здійснюється безпосередньо на рівні серверів YouTube.

Водночас поки ще є мобільні браузери, де функція фонового відтворення YouTube все ще працює. Серед них - Opera. Однак впровадження нової вимоги Google може незабаром закрити цю лазівку і для них.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

