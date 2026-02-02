Фінансові новини
- 02.02.26
- 19:56
NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
09:23 02.02.2026 |
NVIDIA випустила офіційну програму свого ігрового стримінгового сервісу GeForce NOW для Linux, але поки що у беті. Вона вже доступна для Ubuntu 24.04 та новіших версій разом з 10 новими іграми, що поповнили сервіс. Компанія анонсувала реліз ще під час CES 2026.
Як відзначає NVIDIA, новий застосунок підтримує трансляцію ігор з хмари з роздільною здатністю до 5K та 120 кадрів за секунду, або ж 1080p з 360 FPS.
Минулого року NVIDIA випустила GeForce NOW для Steam Deck, що використовує операційну систему Steam OS на базі Linux, де сервіс забезпечував ігри в 90 FPS при роздільній здатності до 1200p. Тепер бета програми для десктопного Linux розширює ці можливості на рівні з застосунками для Windows та macOS.
Завдяки хмарному сервісу гравці на Linux зможуть насолоджуватися іграми у найкращій графіці, з ввімкненою технологією трасування променів, DLSS 4 та іншими. За продуктивність відповідають відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5080.
Крім ПК, GeForce NOW також доступний на хромбуках, мобільних пристроях, розумних телевізорах та інших платформах з доступом до інтернету. Версію для Linux можна завантажити за посиланням. Компанія також запустила окрему сторінку підтримки, де відповіла на додаткові питання, що можуть виникнути у користувачів.
