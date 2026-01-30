Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг

Apple та Samsung повністю домінували на світовому ринку смартфонів у 2025 році. Як свідчать дані Counterpoint Research, обидві компанії четвертий рік поспіль зайняли всі десять позицій у рейтингу найбільш продаваних моделей. Сукупно вони забезпечили близько 19% від загального обсягу продажів смартфонів у світі.

Абсолютним лідером продажів став iPhone 16, який із великим відривом очолив рейтинг. Друге місце посів iPhone 16 Pro Max, трохи випередивши iPhone 16 Pro. На четвертій позиції опинився iPhone 17 Pro Max - попри те, що модель вийшла лише у вересні 2025 року. Це свідчить про стабільно високий попит на флагманські пристрої Apple навіть за умови пізнього старту продажів.

Єдиним Android-смартфоном у першій п'ятірці став Samsung Galaxy A16 5G, за яким розташувався Galaxy A06 4G. Решту рейтингу доповнили iPhone 17, iPhone 15, Galaxy S25 Ultra та доступніший iPhone 16e.

Аналітик Counterpoint Research Харшит Растогі зазначив, що Apple зайняла сім із десяти позицій у топ-10 - рівно стільки ж, як і роком раніше. За його словами, серія iPhone 17 показала на 16% вищі продажі у першому повному кварталі, ніж попереднє покоління. Основними драйверами зростання стали США, Західна Європа та Китай.

Окремо аналітики відзначили успіх iPhone 16e, який вийшов у лютому за ціною $599 і став найдоступнішим смартфоном у поточній лінійці Apple. Модель дозволила залучити нових користувачів до екосистеми iOS.

У Samsung найбільш успішним Android-смартфоном року став Galaxy A16 5G. Водночас експерти припускають, що його продажі могли постраждати через ранній запуск Galaxy A17 5G.

Надалі ринок смартфонів може зіткнутися з новими викликами. Зокрема, глобальний дефіцит пам'яті може вдарити по бюджетному та середньому сегментах, тоді як флагманські моделі, навпаки, мають шанси посилити свої позиції.