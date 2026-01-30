Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.

Ринкова капіталізація Microsoft різко скоротилася на рекордні $360 млрд після публікації фінансового звіту, який показав значні витрати на будівництво дата-центрів.

Після цього акції компанії впали на 10%, що стало найгіршим падінням з часів пандемії 2020 року, повідомляє Financial Times.

Компанія відзвітувала про повільніше, ніж очікувалося, зростання хмарних технологій, хоча скоригований чистий прибуток і виручка перевищили прогнози аналітиків.

Розпродаж акцій свідчить про те, що інвестори залишаються стурбованими масштабом витрат технологічних гігантів на обчислювальні потужності, необхідні для навчання та роботи великих моделей штучного інтелекту. Попри значний оптимізм Волл-стріт щодо потенціалу ШІ для трансформації різних галузей, залишається незрозумілим, коли такі інвестиції окупляться.

Інвестори також відзначають ризикову залежність Microsoft від OpenAI ‒ на цю компанію припадає 45% усіх майбутніх хмарних контрактів Microsoft загальною вартістю $625 млрд.

Водночас з'явилася інформація, що OpenAI готує новий раунд фінансування на $40 млрд за участі Nvidia, Microsoft та Amazon. Це посилює побоювання щодо "кругового фінансування", коли техногіганти інвестують у стартап, який потім витрачає ці кошти на їхні ж хмарні сервіси та чипи.