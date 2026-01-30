Фінансові новини
Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
11:36 30.01.2026 |
Ринкова капіталізація Microsoft різко скоротилася на рекордні $360 млрд після публікації фінансового звіту, який показав значні витрати на будівництво дата-центрів.
Після цього акції компанії впали на 10%, що стало найгіршим падінням з часів пандемії 2020 року, повідомляє Financial Times.
Компанія відзвітувала про повільніше, ніж очікувалося, зростання хмарних технологій, хоча скоригований чистий прибуток і виручка перевищили прогнози аналітиків.
Розпродаж акцій свідчить про те, що інвестори залишаються стурбованими масштабом витрат технологічних гігантів на обчислювальні потужності, необхідні для навчання та роботи великих моделей штучного інтелекту. Попри значний оптимізм Волл-стріт щодо потенціалу ШІ для трансформації різних галузей, залишається незрозумілим, коли такі інвестиції окупляться.
Інвестори також відзначають ризикову залежність Microsoft від OpenAI ‒ на цю компанію припадає 45% усіх майбутніх хмарних контрактів Microsoft загальною вартістю $625 млрд.
Водночас з'явилася інформація, що OpenAI готує новий раунд фінансування на $40 млрд за участі Nvidia, Microsoft та Amazon. Це посилює побоювання щодо "кругового фінансування", коли техногіганти інвестують у стартап, який потім витрачає ці кошти на їхні ж хмарні сервіси та чипи.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ суттєво погіршив прогноз щодо інфляції через масштабні руйнування в енергетиці
|ПДВ для ФОПів: Держрегуляторна служба відмовилася погодити законопроєкт Мінфіну
|Рубіо: Наступні перемовини України і РФ будуть двосторонніми
|Верховна Рада готується проголосувати важливий податковий закон заради фінансування від МВФ — що в ньому.
|Чому взимку ми частіше обираємо чай і як він допомагає в холод
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
Бізнес
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах
|Чому ASUS зупинила запуск нових смартфонів — пояснення компанії
|Через перше оновлення Windows 11 у 2026 році ПК не вимикалися — Microsoft випустила екстрене оновлення
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів