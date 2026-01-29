Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта

Компанія Neuralink Ілона Маска опублікувала підсумки двох років клінічних випробувань мозкового імпланта Telepathy, який дозволяє людям із паралічем керувати комп'ютером і роботизованими пристроями за допомогою думок.

Telepathy зчитує нейронну активність із ділянок мозку, що відповідають за рухи рук, і перетворює сигнали на цифрові команди. Станом на початок 2026 року у випробуваннях беруть участь 21 пацієнт, яких компанія називає Neuralnauts.

За даними Neuralink, кілька учасників досягли швидкості передавання інформації понад 10 бітів на секунду. Це відповідає або перевищує середні показники керування мишею у людей без порушень руху, які становлять близько 8-10 бітів на секунду. Один із пацієнтів, Нік, зміг керувати роботизованою рукою для виконання повсякденних завдань, зокрема самостійного приймання їжі.

Учасники з травмами спинного мозку використовують імплант для навчання та роботи. Перший реципієнт Neuralink, Ноланд, повернувся до навчання в коледжі та використовує імплант для повноцінної роботи з комп'ютером. Інші учасники застосовують Telepathy для створення цифрового мистецтва або повсякденних задач.

Окремий напрямок досліджень стосується людей із бічним аміотрофічним склерозом. Neuralink тестує методи перетворення нейросигналів на текст із використанням моделі "уявної клавіатури", що дозволило досягти швидкості набору до 40 слів на хвилину. Компанія також запустила клінічне дослідження VOICE, спрямоване на відновлення мовлення в реальному часі шляхом зчитування сигналів із зон мозку, пов'язаних із мовленням.

Neuralink заявляє, що не зафіксувала жодного серйозного небажаного явища, пов'язаного з пристроєм. Після перших операцій компанія внесла зміни до імпланта та хірургічного процесу, зокрема для зменшення ризику втрати сигналу через зміщення ниткоподібних електродів.

У найближчі місяці Neuralink планує збільшити кількість електродів із 1000 до 3000, а також тестує нові механічні рішення для кращої фіксації імпланта. Компанія також розглядає можливість імплантації ниток безпосередньо через тверду мозкову оболонку для зменшення інвазивності процедури.

Neuralink продовжує набір пацієнтів із квадриплегією, спричиненою травмами спинного мозку, ALS або інсультом стовбура мозку.