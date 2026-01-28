Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.

Фінансовий звіт Intel свідчить про $300 млн збитків, проте компанія отримала $20,4 млрд зовнішніх вливань. Рік тому мінус складав $18,8 млрд.

Крім того, звіти за четвертий квартал та увесь 2025 рік продемонстрували найслабший прибуток з 2010 року у розмірі $52,9 млрд. У Intel зазначають, що попри падіння прибутків, доходність у четвертому кварталі перевершила очікування. Попит перевершив пропозицію завдяки розвитку штучного інтелекту. У компанії також заявили, що чисті збитки протягом минулого року склали $300 млн. Порівняно з неймовірними збитками у 2024 році на рівні $18,8 млрд, це вже досягнення.

"Ми перевершили очікування у четвертому кварталі за прибутком, валовою доходністю та прибутками з акцій, попри загальногалузевий дефіцит постачань. Ми очікуємо, що рівень доступних постачань буде найнижчим у першому кварталі, перш ніж покращиться у другому та протягом наступних років", - зазначає фінансовий директор Intel Девід Зінснер.

Зінснер підкреслює, що фундаментальні фактори попиту на ключових ринках компанії залишаються стабільними, оскільки стрімка інтеграція ШІ підтверджує важливість системи x86 як найбільш поширеної у світі високопродуктивної обчислювальної архітектури. У четвертому кварталі минулого року прибуток Intel склав $13,7 млрд, так само як і у попередньому кварталі та на 4% нижче, ніж роком раніше.

Поставки компанії були обмеженими через проблеми з отриманням кремнієвих пластин від TSMC. Через істотну конкуренцію та незадовільнений попит компанія повідомила про збиток у розмірі $600 млн протягом кварталу. Валова маржа знизилась до 36,1% порівняно з 39,2% роком раніше. Протягом року прибуток у розмірі $52,9 млрд порівняно з 2024 роком, однак валова маржа покращилась до 34,7%. Однак досягнення Intel майже беззбиткового результату стало можливим лише завдяки інвестиціям у розмірі близько $20,4 млрд, включно з $2 млрд від SoftBank, $4, 46 млрд від Silver Lake (за 51% акцій Altera), $5 млрд від Nvidia та $8,9 млрд від американського уряду. Навіть з урахуванням зовнішнього фінансування Intel завершила минулий рік зі збитками.

Фінансові показники компанії відрізняються в залежності від бізнес-сегменту. Група клієнтських обчислювальних систем (CCG) повідомила про прибуток у розмірі $8,2 млрд за четвертий квартал, нижчий за попередній квартал та аналогічний період минулого року. Операційний прибуток при цьому знизився до $2,2 млрд, а операційна маржа впала до 27%. Хоча попит на клієнтські процесори у четвертому кварталі залишався традиційно високим, Intel свідомо переспрямувала обмежені внутрішні потужності з виробництва кремнієвих пластин на більш прибуткові продукти для центрів обробки даних, збільшивши залежність від зовнішніх постачальників кремнієвих пластин для клієнтських процесорів, що сильно знизило маржу для підрозділу CCG.

Однак від цієї стратегії виграла група Data Center and AI Group (DCAI). Зазначається, що її прибуток за четвертий квартал склав $4,7 млрд, що на 15% більше порівняно з попереднім кварталом та на 7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Операційний прибуток збільшився до $1,3 млрд, а маржа до 26,4%. Intel знов довелось визнати, що попит на процесори Xeon перевищує пропозицію. Очікується, що цей дисбаланс зберігатиметься протягом 2026 року через попит з боку сфери штучного інтелекту.