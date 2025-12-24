Україна увійшла до топ-40 світового рейтингу ШІ, піднявшись на 14 позицій за рік

За рік Україна піднялася на 14 позицій у рейтингу Government AI Readiness Index 2025 від британського агентства Oxford Insights, посівши 40 місце серед 195 країн, а також увійшла до десятки лідерів зі розвитку ШІ у Східній Європі.

Окрім підйому на 14 позицій у загальному рейтингу, за окремими показниками Україна також увійшла до числа світових лідерів:

99,63% - рекордний показник цифровізації державних сервісів;

92,25% - відповідність законодавства міжнародним стандартам.

Відзначимо, що у рейтингу від Oxford Insights оцінюють інформацію про взаємодію уряду та штучного інтелекту. Цього року команда оцінила 195 урядів світу за їхньою здатністю використовувати штучний інтелект на благо громадськості.

Як пише Міністерство цифрової трансформації України, окремий вплив на розвиток технологій має defense-кластер, де активно інтегрують цифрові рішення в галузі штучного інтелекту для потреб оборони.

Також Мінцифри відзначає запуск WINWIN AI Center of Excellence, який за дев'ять місяців вже дав свій результат. Зокрема на порталі "Дія" запустили Дія.AI - першого у світі ШІ-асистента з державних послуг. Міністерство також разом з "Київстар" розпочало роботу над першою українською великою мовною моделлю.