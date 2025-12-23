Фінансові новини
Італія оштрафувала Apple на майже 100 мільйонів євро
09:09 23.12.2025 |
Італійське антимонопольне відомство (AGCM) оштрафувало американського технологічного гіганта Apple і два його підрозділи на 98,6 мільйона євро за ймовірне зловживання домінівним становищем на ринку мобільних застосунків. Компанія заявила, що оскаржить рішення. Про це пише Reuters.
Регулятор заявив, що група нібито порушила європейські правила щодо App Store від Apple, де вона має "абсолютне домінування" у взаємодії зі сторонніми розробниками.
AGCM розпочало розслідування щодо Apple у травні 2023 року. Регулятор заявив, що з квітня 2021 року компанія застосовувала до сторонніх розробників додатків жорсткіші правила конфіденційності, фактично ставлячи їх у гірші умови.
У своїй заяві Apple зазначила, що рішуче не погоджується з рішенням регулятора, оскільки воно, на думку компанії, ігнорує ключові механізми захисту конфіденційності, закладені у вимогах прозорості відстеження додатків (ATT).
Водночас AGCM заявила, що Apple зобов'язувала сторонніх розробників отримувати окрему згоду користувачів на збір і поєднання даних для рекламних цілей відповідно до правил ATT, встановлених самою компанією.
"Умови політики ATT нав'язані односторонньо, вони завдають шкоди інтересам ділових партнерів Apple та не є пропорційними досягненню мети конфіденційності, як стверджує компанія", - йдеться у заяві регулятора.
Крім того, розробників змушували повторно запитувати згоду користувачів з тією ж метою.
У Apple пояснили, що механізм ATT був запроваджений для того, щоб дати користувачам простий і зрозумілий інструмент контролю над тим, чи можуть компанії відстежувати їхню активність в інших застосунках і на вебсайтах. У компанії наголосили, що ці правила однаково застосовуються до всіх розробників, також і до Apple.
AGCM заявила, що розслідування було складним і проводилося у координації з Європейською комісією й іншими міжнародними антимонопольними регуляторами.
