Американська корпорація Apple посилює контроль за поставками смартфонів із Індії, щоб запобігти їхньому реекспорту до Росії та інших країн, де компанія офіційно не працює.

Як пише індійське видання MoneyControl, офіційні дистриб'ютори попередили місцевих рітейлерів про високі штрафи за активацію iPhone іноземними SIM-картами протягом 90 днів після покупки. Особлива увага приділяється новій, 17 серії смартфонів, передає The Moscow Times.

У розсилці для продавців зазначено, що в разі виявлення використання пристроїв із закордонними SIM-картами "на вашу торгову точку буде накладено високий штраф, а код магазину може бути заблокований відповідно до політики".

За даними MoneyControl, експорт iPhone із Індії досяг у жовтні $1,6 млрд, склавши майже третину від загального обсягу експорту смартфонів та близько 40% від усього експорту електроніки. Опитані виданням аналітики оцінюють частку неофіційних поставок у 3-5% від загального обсягу, причому майже половина цих пристроїв прямує до Росії.

Раніше стало відомо, що новий "податок" на техніку та електроніку, який почне діяти в Росії з вересня 2026 року, принесе до російського бюджету 218 млрд руб. у найближчі три роки. Йдеться про "технологічний збір", який спочатку стягуватиметься зі смартфонів, ноутбуків та іншої споживчої електроніки, а потім розширюватиметься на компоненти та модулі, з яких збирається техніка.

Перед тим повідомлялося, що росіяни почали активніше купувати доступнішу електроніку з-за кордону, переорієнтовуючись із дорогих моделей на бюджетні. Так, у першому півріччі 2025 року середній чек при замовленні зарубіжної електроніки в Росії скоротився на 27% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши 55,3 тис. руб.

Окрім того, продажі смартфонів у Росії в третьому кварталі цього року скоротилися приблизно на 25% у грошовому вираженні і на 20% - у штуках порівняно з показниками торік.

Раніше прем'єр-міністр Росії Міхаїл Мішустін заявив, що російським фахівцям слід знайти короткий шлях до забезпечення імпортозаміщення у сфері розробки та виробництва електроніки. Мішустін констатував, що відставання від передових країн у цій галузі, фінансування якої Мінпромторг РФ збирається урізати в рази на тлі проблем із бюджетом, нікуди не поділося.