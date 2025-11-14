Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM

Valve анонсувала Steam Frame - нову VR-гарнітуру, створену для роботи з усією бібліотекою Steam, включно як з VR-, так і з класичними іграми. Пристрій вийде на початку 2026 року та стане частиною родини апаратніх рішень Steam, поруч зі Steam Deck і Steam Machine.

Steam Frame отримала LCD-дисплеї з роздільною здатністю 2160×2160 пікселів на кожне око з частотою оновлення 72-144 Гц. Для кращої якості зображення використовуються панкейк-лінзи з полем огляду до 110°. Гарнітура підтримує регулювання міжзіничної відстані від 60 до 70 мм і сумісна з окулярами шириною до 140 мм. Для порівняння, Valve Index має роздільну здатність 1440×1600 пікселів і також підтримує 144 Гц.

Гарнітура побудована на мобільній платформі Snapdragon 8 Gen 3, оснащена 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X. Для зберігання даних передбачено 256 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення через microSD. Живлення забезпечує акумулятор місткістю 21,6 Вт·год, який заряджається через USB-C потужністю до 45 Вт.

Система відстеження рухів заснована на чотирьох зовнішніх монохромних камерах і двох внутрішніх сенсорах, що відстежують рух очей. Саме завдяки їм працює нова технологія Foveated Streaming, яка підвищує чіткість у зоні, куди спрямований погляд користувача, і водночас зменшує навантаження на передачу даних. Інфрачервоні підсвітлювачі гарантують точну роботу навіть за слабкого освітлення.

Steam Frame підтримує Wi-Fi 7 (2×2), Bluetooth 5.3 і має окремий адаптер Wi-Fi 6E (6 ГГц) для низьколатентного стримінгу з ПК. Модульна система кріплення включає вбудовані динаміки і додаткову батарею, яка допомагає збалансувати вагу. Загальна маса гарнітури становить 440 г.

Програмна платформа

Steam Frame працює з тією ж версією SteamOS на базі Arch Linux, що й Steam Deck: підтримує призупинення ігор, хмарні збереження та повноцінний робочий стіл на базі KDE Plasma. Гарнітура підтримує як стримінг із ПК, так і автономний режим.

Для автономних VR-ігор діятиме нова програма Steam Frame Verified, яка показуватиме, які проєкти офіційно підтримуються без підключення до ПК. Valve надає комплекти розробника студіям, щоб розширити сумісність між VR і звичайними іграми.

Контролери

На додачу до гарнітури пропонуються контролери. Steam Frame Controller поєднують елементи повноцінного геймпада і VR-трекінгу. На кожному розташувалися кнопки ABXY, D-pad, магнітні стіки з сенсорною підтримкою, аналогові курки, бампери та подвійні клавіші захоплення.

Контролери мають зворотний зв'язок і відстеження пальців. Вага кожного - 130 грамів. Живлення забезпечує одна батарейка AA, якої вистачає приблизно на 40 годин роботи.

Ціна

Valve поки не розголошує ціну Steam Frame, але якщо вартість буде близькою до Valve Index із контролерами ($749), деякі геймери можуть вирішити почекати або придивитися до конкурентів.