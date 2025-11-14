Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM

10:11 14.11.2025 |

Новини IT

Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM

 

Valve анонсувала Steam Frame - нову VR-гарнітуру, створену для роботи з усією бібліотекою Steam, включно як з VR-, так і з класичними іграми. Пристрій вийде на початку 2026 року та стане частиною родини апаратніх рішень Steam, поруч зі Steam Deck і Steam Machine.

Steam Frame отримала LCD-дисплеї з роздільною здатністю 2160×2160 пікселів на кожне око з частотою оновлення 72-144 Гц. Для кращої якості зображення використовуються панкейк-лінзи з полем огляду до 110°. Гарнітура підтримує регулювання міжзіничної відстані від 60 до 70 мм і сумісна з окулярами шириною до 140 мм. Для порівняння, Valve Index має роздільну здатність 1440×1600 пікселів і також підтримує 144 Гц.

Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM

 

Гарнітура побудована на мобільній платформі Snapdragon 8 Gen 3, оснащена 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X. Для зберігання даних передбачено 256 ГБ або 1 ТБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення через microSD. Живлення забезпечує акумулятор місткістю 21,6 Вт·год, який заряджається через USB-C потужністю до 45 Вт.

Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM

 

Система відстеження рухів заснована на чотирьох зовнішніх монохромних камерах і двох внутрішніх сенсорах, що відстежують рух очей. Саме завдяки їм працює нова технологія Foveated Streaming, яка підвищує чіткість у зоні, куди спрямований погляд користувача, і водночас зменшує навантаження на передачу даних. Інфрачервоні підсвітлювачі гарантують точну роботу навіть за слабкого освітлення.

Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM

 

Steam Frame підтримує Wi-Fi 7 (2×2), Bluetooth 5.3 і має окремий адаптер Wi-Fi 6E (6 ГГц) для низьколатентного стримінгу з ПК. Модульна система кріплення включає вбудовані динаміки і додаткову батарею, яка допомагає збалансувати вагу. Загальна маса гарнітури становить 440 г.

Програмна платформа

Steam Frame працює з тією ж версією SteamOS на базі Arch Linux, що й Steam Deck: підтримує призупинення ігор, хмарні збереження та повноцінний робочий стіл на базі KDE Plasma. Гарнітура підтримує як стримінг із ПК, так і автономний режим.

Для автономних VR-ігор діятиме нова програма Steam Frame Verified, яка показуватиме, які проєкти офіційно підтримуються без підключення до ПК. Valve надає комплекти розробника студіям, щоб розширити сумісність між VR і звичайними іграми.

Контролери

На додачу до гарнітури пропонуються контролери. Steam Frame Controller поєднують елементи повноцінного геймпада і VR-трекінгу. На кожному розташувалися кнопки ABXY, D-pad, магнітні стіки з сенсорною підтримкою, аналогові курки, бампери та подвійні клавіші захоплення.

Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM

 

Контролери мають зворотний зв'язок і відстеження пальців. Вага кожного - 130 грамів. Живлення забезпечує одна батарейка AA, якої вистачає приблизно на 40 годин роботи.

Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM

 

Ціна

Valve поки не розголошує ціну Steam Frame, але якщо вартість буде близькою до Valve Index із контролерами ($749), деякі геймери можуть вирішити почекати або придивитися до конкурентів.
За матеріалами: ITC.ua
 

