Steam Machine: Valve представила нову консоль, конкурента Xbox та PlayStation

Valve називає Steam Machine ПК, і це правда, але це більше, ніж ПК. З визнаною усіма SteamOS, найбільшою бібліотекою ігор та усіма необхідними аксесуарами, Steam Machine грає саме на полі консолей. Sony та Microsoft слід дуже, дуже напружитися, або навпаки, здатися.

Подивіться тільки на цю коробочку. Вона маленька (максимальний розмір 162 мм), чорненька, і майже квадратна. Вона ніби каже декому: дивіться, як правильно зробити BOX (про це вже є мем). Це не найпотужніший ПК (Valve у своїх матеріалах називає пристрій саме так), але зрозуміло, що він націлений на аудиторію, яка полюбляє консолі - і у цьому світі його характеристики "рвуть" конкурентів.

Компанія декларує у 6 разів кращу продуктивність, ніж в Steam Deck на тій же SteamOS (мегапопулярна портативна консоль та мегапопулярна ОС). Але потенційні власники Steam Machine - ті, хто любить грати на великому екрані, а не на маленькому. Необхідну для цього потужність забезпечує "напівкастомний" APU AMD Zen 4 з 6 ядрами та 12 потоками, що працює на частоті до 4,8 ГГц та має TDP 30 Вт. Графіку обробляє "напівкастомний" GPU AMD RDNA3 з 28 обчислювальними блоками, що працює на частоті 2,45 ГГц та має номінальний TDP 110 Вт. Valve обіцяє 4K 60FPS та FSR.

Як зазначає VideoCardz, це не звичайний APU, а по суті два чипи в одній системі. Графічний процесор, по суті, є Navi 33 GPU з TDP близько 130 Вт, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR5 та 8 ГБ пам'яті GDDR6. Небагато за критеріями ігрового ПК (так і хочеться спитати: "Valve, чому?"), але пам'ятаємо про ОС, оптимізацію і, головне, про конкурентів, якими є ще менш потужні сучасні консолі. Фанату ПК не надто потрібний такий пристрій (але впевнено можна сказати, що багато хто з них його придбає), а от прихильники консольного "способу життя" майже напевно оцінять.

Кубик розміром 6 дюймів важить 2,6 кг. Попри таку мініатюрність, він має вбудований блок живлення (ніяких "цеглин" поруч), а також тихий та холодний навіть під час навантаження. Фото начинки належать The Verge, але важко важко утриматися та не викласти їх.

На кубику є слот для високошвидкісної карти microSD (будуть доступні варіанти з 512 ГБ та 2 ТБ сховищем даних). Також є роз'єм DisplayPort 1.4 (4K/240 Гц, 8K/60 Гц, HDR та FreeSync), HDMI 2.0 (до 4K/ 120 Гц, HDR та CEC), 1x USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (попереду), 2x USB-A 2.0 (позаду) та гігабітний Ethernet.

Крім того, на передній панелі є налаштовувана світлодіодна стрічка RGB з 17 адресними зонами, які можуть відображати стан системи або користувацьку анімацію. Підтримуються також Wi-Fi 6E (2×2) та Bluetooth 5.3. Перемогти консолі Steam Machine допоможуть представлені сьогодні Steam Controller та гарнітура VR Steam Frame, варті окремої розповіді.

Підкреслюючи, що це ПК, Valve наголошує, що користувачі можуть встановлювати на Steam Machine власні програми або навіть іншу операційну систему замість SteamOS 3. Щоб ігри працювали краще, компанія розширить програму Steam Verified, включивши до неї рейтинги сумісності зі Steam Machine. Консоль (упс, перепрошую, ПК) стане доступною на початку 2026 року, як і представлені аксесуари. Ціни поки не оголошені, але, як передає The Verge, Valve спеціально зазначає, що має намір продавати цей продукт за ціною ПК початкового рівня з аналогічними характеристиками.