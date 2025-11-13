Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери

14:35 13.11.2025 |

Новини IT

 

Керівники великих компаній, що розробляють штучний інтелект, вважають, що їхні моделі зможуть перевершити людей уже до 2030 року або навіть раніше. Засновник xAI Ілон Маск наприкінці 2024-го заявив, що до кінця 2025 року з'явиться система, розумніша за більшість людей на планеті. Однак, як пише Gizmodo, незалежні дослідники вважають такі прогнози значним перебільшенням.

Головний виконавчий директор Anthropic під час World Economic Forum 2025 заявив, що у 2026 або 2027 році з'явиться штучний інтелект, що буде "кращим за майже всіх людей майже в усьому". Гендиректор OpenAI Сем Альтман також робив подібну заяву та говорив, що загальний штучний інтелект (AGI), буде розроблено до кінця президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році. Марк Цукерберг з Meta заявляв, що суперінтелект вже не за горами.

Натомість у звіті Інституту прогнозування зазначається, що створення суперінтелекту просуватиметься значно повільніше, ніж обіцяють керівники ШІ-компаній. Експерти оцінюють імовірність швидкого прориву лише у 23% і сумніваються, що він відбудеться у строки, про які говорять техлідери.

Дослідники визначають швидкий прогрес штучного інтелекту як здатність систем досягати цілей, які часто називають і самі техлідери. Серед них - написання роману, що отримає Пулітцерівську премію, скорочення багаторічних наукових досліджень до кількох днів чи тижнів, перевершення найкращих програмістів або створення ліків проти раку.

"Радикальні зміни у великих системах потребують більше часу, ніж 4-5 років. Також я вважаю, що в багатьох із цих сфер навіть несподівано швидкий прогрес ШІ не одразу призведе до відчутних покращень через непередбачувані перешкоди. Перефразовуючи старий вислів - кожна робота виглядає легкою для тих, хто її не робить", - сказав один з експертів, що взяв участь у дослідженні.

Хоча більшість експертів, опитаних у дослідженні, не погоджуються з прогнозами про появу суперінтелекту до кінця десятиліття, вони все ж визнають, що штучний інтелект матиме значний вплив. Згідно з результатами, вже до 2040 року ШІ може суттєво вплинути на різні сфери життя. У коротшій перспективі, до 2030 року, очікується, що близько 15% дорослих користуватимуться ШІ щодня, а технологія допомагатиме під час 18% робочих годин у США.
За матеріалами: mezha.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

