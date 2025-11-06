Фінансові новини
Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
09:54 06.11.2025 |
Нещодавно видання Bloomberg писало, що Apple працює над новою, значно розумнішою версією Siri, яка базуватиметься на штучному інтелекті Google Gemini. Зараз інсайдер Марк Гурман поділився новими подробицями партнерства.
Apple платитиме Google близько $1 млрд на рік за використання моделі з 1,2 трлн параметрів. Це набагато більше, ніж у поточних моделей Apple Intelligence, які мають лише 150 млрд параметрів.
Модель Gemini застосовуватиметься для таких завдань, як узагальнення текстів, планування складних дій і виконання послідовних команд. Частину функцій Siri все ж обслуговуватимуть власні моделі Apple. При цьому ШІ від Google працюватиме на приватних серверах Apple (Private Cloud Compute), тому Google не матиме доступу до даних користувачів.
Архітектура Gemini побудована за принципом Mixture-of-Experts - тобто лише невелика частина параметрів активується для кожного запиту. Це дозволяє підвищити ефективність без великих витрат на обчислення.
Раніше Apple пробувала інші варіанти - свої моделі, а також рішення від OpenAI та Anthropic. Але зрештою обрала Gemini, бо послуги Anthropic були занадто дорогими. Ця угода розвиває багаторічне партнерство між компаніями: Google уже щороку платить Apple близько $20 млрд, щоб залишатися основним пошуковиком на iPhone.
Попри співпрацю з Google, Apple не відмовляється від планів створення власних моделей. Компанія вже працює над хмарним ШІ з трильйоном параметрів, який може бути готовий у 2026 році. Ймовірно, саме тоді Apple поступово перейде на повністю внутрішнє рішення.
Нагадаємо, спочатку оновлену Siri планували представити в iOS 18, але через проблеми з архітектурою реліз відклали. Тепер поліпшену Siri з Apple Intelligence очікують у версії iOS 26.4 навесні 2026 року. Вона зможе обробляти складніші запити й виконувати багатокрокові завдання в різних додатках, наближаючись за можливостями до ChatGPT і Claude, але без створення окремого чатботу.
