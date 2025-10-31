Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 14:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
14:00 31.10.2025 |
Заснована в Україні платформа Grammarly об'єднує продукти Coda та Superhuman Mail під одним брендом і змінює назву на Superhuman. Нова назва показує, що компанія розвивається у ШІ-платформу для підвищення продуктивності. До речі, про ребрендинг повідомляли ще в серпні 2025 року.
"Superhuman втілює фундаментальну зміну в нашому уявленні про штучний інтелект на роботі", - каже Шишир Меротра, CEO Superhuman. "Назва Superhuman відображає нашу віру в те, що штучний інтелект має посилювати можливості людини, а не замінювати її чи змушувати підлаштовуватися під обмеження. Наше бачення - це ШІ, який допомагає кожному ставати кращим: працює там, де працює людина, розуміє, як вона справді працює, і пропонує потрібну підтримку в потрібний момент, щоб люди могли менше керувати інструментами і більше зосереджуватися на роботі, яка справді має значення".
На додачу до ребрендингу, від сьогодні клієнтам стає доступний новий пакет Superhuman Suite, який об'єднує чотири продукти: платформу для покращення письма Grammarly, універсальний робочий простір Coda, розумний поштовий клієнт Superhuman Mail та новий продукт Superhuman Go.
Superhuman Go - це новий асистент на основі штучного інтелекту, який дає користувачам проактивні підказки прямо у робочому середовищі. Він використовує набір ШІ-агентів, які розуміють контекст завдань і допомагають позбутися рутинної роботи.
Асистент підключається до понад 100 інструментів і надає потрібну інформацію саме в момент, коли вона необхідна. Superhuman Go може допомогти знайти додаткові дані під час листування, нагадати про попередні обговорення на зустрічах, опрацювати запити користувачів і координувати командні наради.
Крім того, Superhuman Go запускається з десятками агентів у Superhuman Agent Store. Користувачі зможуть використовувати конекторні агенти, що поєднують Go з електронною поштою, документами, чатами та іншими сервісами. Там також доступні агенти для письма від Grammarly і партнери, серед яких Common Room, Fireflies, Latimer, Speechify, Parallel та інші.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
ТОП-НОВИНИ
|За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
|Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
|WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
Бізнес
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%