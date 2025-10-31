Grammarly змінює назву компанії на Superhuman

Заснована в Україні платформа Grammarly об'єднує продукти Coda та Superhuman Mail під одним брендом і змінює назву на Superhuman. Нова назва показує, що компанія розвивається у ШІ-платформу для підвищення продуктивності. До речі, про ребрендинг повідомляли ще в серпні 2025 року.

"Superhuman втілює фундаментальну зміну в нашому уявленні про штучний інтелект на роботі", - каже Шишир Меротра, CEO Superhuman. "Назва Superhuman відображає нашу віру в те, що штучний інтелект має посилювати можливості людини, а не замінювати її чи змушувати підлаштовуватися під обмеження. Наше бачення - це ШІ, який допомагає кожному ставати кращим: працює там, де працює людина, розуміє, як вона справді працює, і пропонує потрібну підтримку в потрібний момент, щоб люди могли менше керувати інструментами і більше зосереджуватися на роботі, яка справді має значення".

На додачу до ребрендингу, від сьогодні клієнтам стає доступний новий пакет Superhuman Suite, який об'єднує чотири продукти: платформу для покращення письма Grammarly, універсальний робочий простір Coda, розумний поштовий клієнт Superhuman Mail та новий продукт Superhuman Go.

Superhuman Go - це новий асистент на основі штучного інтелекту, який дає користувачам проактивні підказки прямо у робочому середовищі. Він використовує набір ШІ-агентів, які розуміють контекст завдань і допомагають позбутися рутинної роботи.

Асистент підключається до понад 100 інструментів і надає потрібну інформацію саме в момент, коли вона необхідна. Superhuman Go може допомогти знайти додаткові дані під час листування, нагадати про попередні обговорення на зустрічах, опрацювати запити користувачів і координувати командні наради.

Крім того, Superhuman Go запускається з десятками агентів у Superhuman Agent Store. Користувачі зможуть використовувати конекторні агенти, що поєднують Go з електронною поштою, документами, чатами та іншими сервісами. Там також доступні агенти для письма від Grammarly і партнери, серед яких Common Room, Fireflies, Latimer, Speechify, Parallel та інші.