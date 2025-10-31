Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ

09:26 31.10.2025 |

Новини IT

 

YouTube почне автоматично підвищувати якість відео, завантажених у роздільній здатності нижче 1080p, за допомогою штучного інтелекту. Надалі компанія також планує додати апскейлінг до 4K, повідомляє The Verge.

Користувачі та автори відео матимуть можливість повністю вимкнути цю функцію для своїх відео та на своїх телевізорах.

"Творці збережуть повний контроль над своєю бібліотекою, оскільки як оригінальні файли, так і оригінальна роздільна здатність відео будуть збережені, з чіткою можливістю відмовитися від цих покращень", - йдеться в оголошенні YouTube. "А глядачі все ще зможуть переглядати відео творців в оригінальній завантаженій роздільній здатності, оскільки суперроздільна здатність буде чітко позначена в налаштуваннях".

Суперроздільна здатність застосовуватиметься для відео, завантажених у роздільній здатності від 240p до 720p, а отже не застосовуватиметься на відео, які користувачі завантажували у 1080p або вище, або ж самотужки покращували.

Окрім цього, YouTube збільшує максимально допустимий розмір мініатюр з 2 МБ до 50 МБ, щоб підтримувати 4K-зображення. Крім того, у відео з позначеними товарами глядачі зможуть одразу придбати продукти, сканувавши QR-код через смартфон. Для цього платформа тестує функцію, яка дозволяє авторам показувати товари у певні моменти відео.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9701
  0,0414
 0,10
EUR
 1
 48,5132
  0,3525
 0,72

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5875  0,09 0,21 42,1563  0,10 0,25
EUR 48,3219  0,26 0,54 48,9825  0,30 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8800  0,03 0,07 41,9000  0,02 0,05
EUR 48,4450  0,02 0,03 48,4750  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес