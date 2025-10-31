YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ

YouTube почне автоматично підвищувати якість відео, завантажених у роздільній здатності нижче 1080p, за допомогою штучного інтелекту. Надалі компанія також планує додати апскейлінг до 4K, повідомляє The Verge.

Користувачі та автори відео матимуть можливість повністю вимкнути цю функцію для своїх відео та на своїх телевізорах.

"Творці збережуть повний контроль над своєю бібліотекою, оскільки як оригінальні файли, так і оригінальна роздільна здатність відео будуть збережені, з чіткою можливістю відмовитися від цих покращень", - йдеться в оголошенні YouTube. "А глядачі все ще зможуть переглядати відео творців в оригінальній завантаженій роздільній здатності, оскільки суперроздільна здатність буде чітко позначена в налаштуваннях".

Суперроздільна здатність застосовуватиметься для відео, завантажених у роздільній здатності від 240p до 720p, а отже не застосовуватиметься на відео, які користувачі завантажували у 1080p або вище, або ж самотужки покращували.

Окрім цього, YouTube збільшує максимально допустимий розмір мініатюр з 2 МБ до 50 МБ, щоб підтримувати 4K-зображення. Крім того, у відео з позначеними товарами глядачі зможуть одразу придбати продукти, сканувавши QR-код через смартфон. Для цього платформа тестує функцію, яка дозволяє авторам показувати товари у певні моменти відео.