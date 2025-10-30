Авторизация

Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT

14:14 30.10.2025 |

Новини IT

 

Квантові технології рухаються до практичних застосунків вже в найближчі 5 років, тож підґрунтя для їхнього впровадження потрібно закладати зараз, стверджує керівництво Google-Alphabet у колонці про стан індустрії.

Про це повідомляє Financial Times.

Автор порівнює нинішню фазу розвитку з етапом ШІ близько 2010 року, коли нейромережі стали корисним інструментом для досліджень, але ще не дали масових продуктів. Квантові процесори вже демонструють задачі з квантовою перевагою та слугують платформою для експериментів у фізиці матеріалів і хімії, зокрема вивчення багаточастинкових ефектів.

Зафіксовано поступ у ключових технічних віхах - від виконання бенчмарків за хвилини, що класичним суперкомп'ютерам вимагали б астрономічних часових горизонтів, до показу корекції помилок нижче порогового рівня. Оприлюднено й перший алгоритм з верифікованою квантовою перевагою, який у поєднанні зі стандартними хімічними методами дає змогу точніше моделювати молекули.

Окремо підкреслено загрозу для чинної криптографії: цього року оцінки ресурсів, потрібних для запуску алгоритму Шора проти RSA-2048, скорочено у 20 разів. Це посилює терміновість переходу на пост-квантові стандарти NIST та оновлення критичних систем захисту даних.

Щоб капіталізувати на ранніх прикладних кейсах, урядам пропонують інвестувати в інфраструктуру - кріогенні системи, спеціалізовану електроніку та квант-готові мережі. Бізнесу варто ідентифікувати задачі, де квантові симуляції дадуть відчутний виграш - від дизайну батарей до матеріалів для енергетики. Індустрії знадобляться інженери й техніки різних профілів, а також розробники прикладних алгоритмів - це потенційні точки зростання кар'єр уже сьогодні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

