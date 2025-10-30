Авторизация

Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom

10:11 30.10.2025 |

Новини IT

 

На конференції Adobe Max 2025 компанія Adobe анонсувала нового AI-помічника для Photoshop, що автоматизує рутинні завдання та надає персоналізовані рекомендації. Він доступний у Photoshop і Express (універсальний застосунок Adobe для дизайну, фото та відео) й дозволяє спілкуватися з програмою у форматі звичайної розмови.

Користувач може просити виконати завдання, наприклад, змінити корекцію кольору або адаптувати розмір, а також отримати навчальні підказки.

Photoshop отримав нові інструменти на базі штучного інтелекту. Наприклад, Generative Upscale покращує якість зображення до 4K, а Harmonize допомагає розмістити об'єкт на новому фоні так, щоб він виглядав природно.

Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom

 Інтерфейс Premiere Pro. Ілюстрація: Adobe

У відеоредакторі Premiere Pro з'явилася функція AI Object Mask - вона сама знаходить і виділяє людей або предмети у відео, тож не потрібно робити це вручну. Також додали нові типи масок для точного редагування.

Lightroom отримав функцію Assisted Culling, яка швидко відбирає найкращі фото в серіях, аналізуючи чіткість, ракурс і фокус.

Більшість нових функцій уже доступні для користувачів. AI-помічник у Photoshop наразі працює в бета-версії - долучитися можна через список очікування.
За матеріалами: gagadget.com
 

