Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності

14:37 29.10.2025 |

Новини IT

 

Google розпочала перенесення власних застосунків з процесорів x86 на ARM.

Наразі вже інтегровано близько 30 тис. застосунків. Google активно використовує автоматизацію для обробки величезної програмної бази, яка залучена у цей процес.

За словами інженерів компанії Партасараті Ранганатана та Вольфа Добсона, перенесення розпочалось з деяких ключових систем, як от F1, Spanner та Bigtable. Спочатку команди покладались на традиційні методи розробки ПЗ з виділеними під це інженерами та щотижневими координаційними нарадами. Сучасні компілятори та інструменти налагодження допомогли попередити багато ймовірних проблем.

Однак більша частина часу досі витрачалась на корегування тисяч тестів, тісно пов'язаних з наявною архітектурою Google на базі x86. Інженери також зіштовхнулись із труднощами під час оновлення застарілих систем складання та випуску, а також - у керуванні розгортанням виробництва та забезпеченням стабільності у критично важливих середовищах.

Для прискорення переходу у Google розробили інструмент на базі ШІ CogniPort. Він аналізує помилки під час збирання та тестування, а потім намагається автоматично виправити їх, особливо коли не вдається скомпілювати специфічну для Arm бібліотеку або двійковий файл.

CogniPort продемонстрував ефективність на рівні близько 30%, показавши найкращі результати під час обробки та виправлення тестів, невідповідностей в обробці даних та умовного коду платформи. Сервери Google Arm на базі Axion забезпечують на 65% краще співвідношення ціни та продуктивності і можуть бути на 60% енергоефективнішими за аналоги на x86.

З рештою це може призвести до скорочення кількості процесорів x86 у великій інфраструктурі даних Google та змінити структуру її внутрішніх обчислювальних масивів. Наразі такі основні застосунки, як YouTube, Gmail і BigQuery, вже працюють як на системах x86, так і на системах на базі Arm. Поки Google переносить 70 тис. пакетів, що залишилися, зберігаються сумніви щодо того, чи зможуть інструменти ШІ впоратися з таким масштабом, не додавши нових проблем в обслуговуванні систем.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес