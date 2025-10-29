Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності

Google розпочала перенесення власних застосунків з процесорів x86 на ARM.

Наразі вже інтегровано близько 30 тис. застосунків. Google активно використовує автоматизацію для обробки величезної програмної бази, яка залучена у цей процес.

За словами інженерів компанії Партасараті Ранганатана та Вольфа Добсона, перенесення розпочалось з деяких ключових систем, як от F1, Spanner та Bigtable. Спочатку команди покладались на традиційні методи розробки ПЗ з виділеними під це інженерами та щотижневими координаційними нарадами. Сучасні компілятори та інструменти налагодження допомогли попередити багато ймовірних проблем.

Однак більша частина часу досі витрачалась на корегування тисяч тестів, тісно пов'язаних з наявною архітектурою Google на базі x86. Інженери також зіштовхнулись із труднощами під час оновлення застарілих систем складання та випуску, а також - у керуванні розгортанням виробництва та забезпеченням стабільності у критично важливих середовищах.

Для прискорення переходу у Google розробили інструмент на базі ШІ CogniPort. Він аналізує помилки під час збирання та тестування, а потім намагається автоматично виправити їх, особливо коли не вдається скомпілювати специфічну для Arm бібліотеку або двійковий файл.

CogniPort продемонстрував ефективність на рівні близько 30%, показавши найкращі результати під час обробки та виправлення тестів, невідповідностей в обробці даних та умовного коду платформи. Сервери Google Arm на базі Axion забезпечують на 65% краще співвідношення ціни та продуктивності і можуть бути на 60% енергоефективнішими за аналоги на x86.

З рештою це може призвести до скорочення кількості процесорів x86 у великій інфраструктурі даних Google та змінити структуру її внутрішніх обчислювальних масивів. Наразі такі основні застосунки, як YouTube, Gmail і BigQuery, вже працюють як на системах x86, так і на системах на базі Arm. Поки Google переносить 70 тис. пакетів, що залишилися, зберігаються сумніви щодо того, чи зможуть інструменти ШІ впоратися з таким масштабом, не додавши нових проблем в обслуговуванні систем.