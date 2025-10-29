Фінансові новини
29.10.25
17:47
RSS
мапа сайту
Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
13:40 29.10.2025 |
Microsoft і OpenAI підписали нову угоду, яка зміцнює їх стратегічне співробітництво та визначає умови взаємодії на найближчі роки. Компанії продовжать спільну роботу над розвитком штучного інтелекту, при цьому OpenAI залишається незалежною організацією.
Згідно з договором, OpenAI перетворена на компанію з суспільно значущими цілями (Public Benefit Corporation), а частка Microsoft оцінюється приблизно в $135 млрд (близько 27%).
OpenAI продовжить використовувати хмарну інфраструктуру Microsoft Azure як основного провайдера для навчання та запуску своїх моделей. Це включає доступ до суперкомп'ютерів Azure, спеціально оптимізованих для завдань АІ. При цьому OpenAI зобов'язалася закупити у Microsoft хмарні послуги Azure на суму близько $250 млрд.
Microsoft, у свою чергу, зберігає ексклюзивні права на комерційне використання технологій OpenAI. Це дозволяє інтегрувати моделі GPT, DALL·E та інші розробки в продукти Microsoft - від Copilot в Microsoft 365 до Azure OpenAI Service.
Компанії підкреслюють, що нова угода не пов'язана зі зміною структури власності або з управлінням. Воно спрямоване на стійкий розвиток, дотримання принципів безпеки та прозорості, а також на розширення можливостей АІ для бізнесу та кінцевих користувачів. Однак OpenAI отримає більше свободи: компанія зможе розробляти окремі продукти спільно з іншими партнерами, при цьому API-продукти залишаться ексклюзивними для Azure, а не-API зможуть розміщуватися і в інших хмарних сервісах.
