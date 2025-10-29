Фінансові новини
Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
Компанії Stellantis, Uber, NVIDIA та Foxconn оголосили про партнерство для запуску глобального сервісу безпілотних таксі.
Stellantis виготовлятиме автомобілі, NVIDIA та Foxconn відповідатимуть за апаратну й програмну частину автономного керування, а Uber інтегрує готові машини у свою платформу для перевезень.
Stellantis зазначає, що її модульні платформи K0 Medium Size Van і STLA Small вже "готові до автономного керування" та дозволяють гнучке компонування салону для кількох пасажирів. За керування відповідатиме система NVIDIA Drive AGX Hyperion 10 із фірмовим ПЗ DriveOS. Foxconn, зі свого боку, займатиметься апаратною інтеграцією та електронними компонентами.
Серійне виробництво заплановане на 2028 рік. Uber планує розгорнути перші 5 тисяч роботаксі у США, після чого сервіс вийде на інші ринки.
Нагадаємо, раніше Stellantis оголосила про партнерство з Pony.ai, в рамках якого компанії планують запустити роботаксі в Європі. Також нещодавно стало відомо, що Uber разом з Momenta почнуть випробування повністю безпілотних автомобілів у Мюнхені.
