Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA

11:24 28.10.2025 |

Новини IT

Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA

 

Qualcomm оголосила про вихід на ринок серверних ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA. Компанія планує випустити два нових процесори - AI200 у 2026 році та AI250 у 2027-му. Обидва побудовані на технології нейронних обчислень Hexagon, яку Qualcomm раніше застосовувала у своїх мобільних чипах для смартфонів і ноутбуків.

На відміну від графічних процесорів NVIDIA, нові рішення Qualcomm орієнтовані не на навчання, а на виконання вже готових моделей штучного інтелекту (інференс). Компанія стверджує, що один сервер може містити до 72 таких чипів, які працюють як єдина система - подібно до рішень NVIDIA чи AMD.

AI200 матиме 768 ГБ оперативної пам'яті та оптимізовану продуктивність для інференсу, тоді як AI250 забезпечить суттєве підвищення енергоефективності й зменшене енергоспоживання.

Одним із перших партнерів Qualcomm стала компанія Humain, що належить до Саудівського державного інвестиційного фонду. Вона планує використовувати нові чипи для створення обчислювальних систем і розвитку ШІ-центрів у Саудівській Аравії.

Таким чином, Qualcomm робить стратегічний крок у бік ринку ШІ, намагаючись розширити свій вплив за межі мобільних пристроїв і закріпитися в інфраструктурі штучного інтелекту.

Псля анонсу новини акції Qualcomm зросли на 11%.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Qualcomm
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 13:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,02 0,04 42,1300  0,02 0,05
EUR 49,1100  0,12 0,24 49,1400  0,12 0,24

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес