Qualcomm виходить на ринок ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA

Qualcomm оголосила про вихід на ринок серверних ШІ-чипів, щоб конкурувати з NVIDIA. Компанія планує випустити два нових процесори - AI200 у 2026 році та AI250 у 2027-му. Обидва побудовані на технології нейронних обчислень Hexagon, яку Qualcomm раніше застосовувала у своїх мобільних чипах для смартфонів і ноутбуків.

На відміну від графічних процесорів NVIDIA, нові рішення Qualcomm орієнтовані не на навчання, а на виконання вже готових моделей штучного інтелекту (інференс). Компанія стверджує, що один сервер може містити до 72 таких чипів, які працюють як єдина система - подібно до рішень NVIDIA чи AMD.

AI200 матиме 768 ГБ оперативної пам'яті та оптимізовану продуктивність для інференсу, тоді як AI250 забезпечить суттєве підвищення енергоефективності й зменшене енергоспоживання.

Одним із перших партнерів Qualcomm стала компанія Humain, що належить до Саудівського державного інвестиційного фонду. Вона планує використовувати нові чипи для створення обчислювальних систем і розвитку ШІ-центрів у Саудівській Аравії.

Таким чином, Qualcomm робить стратегічний крок у бік ринку ШІ, намагаючись розширити свій вплив за межі мобільних пристроїв і закріпитися в інфраструктурі штучного інтелекту.

Псля анонсу новини акції Qualcomm зросли на 11%.