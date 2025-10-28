Фінансові новини
- 28.10.25
- 16:59
Microsoft представила Mico — нового AI-помічника в стилі Clippy для пристроїв з Copilot+
09:09 28.10.2025
Microsoft анонсувала Mico - нового віртуального помічника, який буде вбудований у пристрої на базі Copilot+.
Mico - це дружній персонаж у вигляді аморфної кулі з очима та анімацією, що з'являється в інтерфейсі Windows, щоб допомагати користувачеві у повсякденних завданнях та взаємодії з ІІ.
Mico є сучасною інтерпретацією Clippy - культового помічника з Microsoft Office, але тепер він працює на базі Copilot та нейромереж.
Mico буде доступний на пристроях лінійки Copilot+PC та з'явиться в інтерфейсі як анімований персонаж, що реагує на дії користувача та пропонує допомогу, яка полягає в:
* підказках щодо роботи з застосунками;
* поясненні функцій Copilot;
* взаємодії з ІІ у більш людяному форматі;
* потенційній інтеграції з іншими сервісами Microsoft.
Замість сухих текстових підказок, Mico запропонує візуальну та емоційну взаємодію, роблячи роботу з Copilot більш доступною та зрозумілою.
Першим дебютом Mico став режим Learn Live, у якому помічник виступає в ролі інтерактивного викладача - спрямовує користувача до розуміння концепцій, а не дає готові відповіді (як і робить професійний педагог). Режим використовує візуальні підказки та інтерактивні дошки і розрахований на студентів або тих, хто вивчає нові теми і мови.
Поки новий асистент доступний лише в США, Великобританії та Канаді. Microsoft поки не оголосила точну дату глобального запуску Mico, але помічник вже демонструється в межах презентацій Copilot+ і, ймовірно, з'явиться в майбутніх оновленнях Windows.
