Nike показала перше взуття з електроприводом

Nike представила, мабуть, найсміливіше творіння зі своїх наукових лабораторій в Орегоні - першу у світі систему "взуття з приводом". Цей проєкт, створений у співпраці з компанією Dephy, що спеціалізується на робототехніці, отримав назву Project Amplify. Його мета - допомогти звичайним людям ходити чи бігати трохи швидше та з меншими зусиллями.

Основу системи становить високотехнологічне бігове взуття з карбоновою пластиною, до якого приєднано роботизований фіксатор для ноги. Цей модуль містить потужний електродвигун, ремінну передачу й акумулятор, вмонтований у манжету на щиколотці. Усе це знімає частину навантаження з ніг під час ходьби або бігу, фактично "допомагаючи" м'язам рухатись.

Якщо потрібно, роботизовану частину можна зняти, і тоді кросівки перетворюються на звичайне бігове взуття. Nike порівнює Project Amplify з електровелосипедами, які зробили поїздки доступнішими та зручнішими. Тут ідея така ж - допомогти людям долати довші дистанції без перевтоми.

На відміну від елітних спортсменів, які полюють за рекордами, новинку орієнтовано на тих, хто біжить із темпом 6-7,5 км/год. Компанія пояснює, що цей пристрій фактично надає користувачу "другу пару литкових м'язів", допомагає легше підніматися на пагорби та робить щоденні прогулянки або пробіжки комфортнішими.

Поки Nike не назвала точну дату запуску, але підкреслила, що має намір вивести Project Amplify на ринок у найближчі роки. Судячи з підходу компанії, це не просто експеримент, а серйозна заявка на новий напрям у категорії "розумних" і носимих пристроїв.

Тенденція до "посилення людини" за допомогою робототехніки вже активно розвивається. У заводах Hyundai, наприклад, працівники використовують екзоскелети для підтримки під час тривалих операцій над головою, а інженери тестують "робо-штани", які можуть перетворюватися на табурет, щоб зняти навантаження з ніг.

І навіть портативні екзоскелети, схожі на броню "Залізної людини", вже продаються - модель Hypershell коштує близько $799, і, за словами оглядачів, "виглядає дивно, але справді працює".

Якщо до цього руху долучилась Nike, можна не сумніватися - людино-роботичні технології стануть наступним великим трендом у світі носимої електроніки, так само, як колись розумні годинники чи фітнес-трекери.