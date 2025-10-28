Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Nike показала перше взуття з електроприводом

13:18 27.10.2025

Новини IT

Nike показала перше взуття з електроприводом

 

Nike представила, мабуть, найсміливіше творіння зі своїх наукових лабораторій в Орегоні - першу у світі систему "взуття з приводом". Цей проєкт, створений у співпраці з компанією Dephy, що спеціалізується на робототехніці, отримав назву Project Amplify. Його мета - допомогти звичайним людям ходити чи бігати трохи швидше та з меншими зусиллями.

Основу системи становить високотехнологічне бігове взуття з карбоновою пластиною, до якого приєднано роботизований фіксатор для ноги. Цей модуль містить потужний електродвигун, ремінну передачу й акумулятор, вмонтований у манжету на щиколотці. Усе це знімає частину навантаження з ніг під час ходьби або бігу, фактично "допомагаючи" м'язам рухатись.

Nike показала перше взуття з електроприводом

 

Якщо потрібно, роботизовану частину можна зняти, і тоді кросівки перетворюються на звичайне бігове взуття. Nike порівнює Project Amplify з електровелосипедами, які зробили поїздки доступнішими та зручнішими. Тут ідея така ж - допомогти людям долати довші дистанції без перевтоми.

На відміну від елітних спортсменів, які полюють за рекордами, новинку орієнтовано на тих, хто біжить із темпом 6-7,5 км/год. Компанія пояснює, що цей пристрій фактично надає користувачу "другу пару литкових м'язів", допомагає легше підніматися на пагорби та робить щоденні прогулянки або пробіжки комфортнішими.

Nike показала перше взуття з електроприводом

 

Поки Nike не назвала точну дату запуску, але підкреслила, що має намір вивести Project Amplify на ринок у найближчі роки. Судячи з підходу компанії, це не просто експеримент, а серйозна заявка на новий напрям у категорії "розумних" і носимих пристроїв.

Тенденція до "посилення людини" за допомогою робототехніки вже активно розвивається. У заводах Hyundai, наприклад, працівники використовують екзоскелети для підтримки під час тривалих операцій над головою, а інженери тестують "робо-штани", які можуть перетворюватися на табурет, щоб зняти навантаження з ніг.

І навіть портативні екзоскелети, схожі на броню "Залізної людини", вже продаються - модель Hypershell коштує близько $799, і, за словами оглядачів, "виглядає дивно, але справді працює".

Якщо до цього руху долучилась Nike, можна не сумніватися - людино-роботичні технології стануть наступним великим трендом у світі носимої електроніки, так само, як колись розумні годинники чи фітнес-трекери.
За матеріалами: ITC.ua
 

