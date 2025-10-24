Фінансові новини
Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
12:54 24.10.2025 |
Міністерство цифрової трансформації України разом з EPAM Ukraine та WINWIN AI Center of Excellence проведуть перший державний хакатон зі штучного інтелекту - Diia.AI Contest. Головною метою є об'єднати інженерів, науковців, експертів з етичного використання ШІ та створити нові ШІ-рішення для державних сервісів.
Учасники працюватимуть над реальними кейсами інтеграції ШІ у застосунок "Дія". Десять команд із найсильнішими розробками презентують їх на Demo Day. Найкращі рішення будуть інтегровані в "Дію".
"Ми згенерували ідеї завдань хакатону, базуючись на запитах та потребах користувачів "Дії". На хакатоні команди разом з менторами працюватимуть над AI-рішеннями, що будуть не лише інструментом покращення якості сервісів, а й можуть стати базою для нового функціоналу в "Дії", яким користуватимуться мільйони українців", - каже Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри, CEO WINWIN AI Center of Excellence.
Переможці хакатону також отримають гранти до $8 000 та менторство від топових експертів EPAM Ukraine. Долучитися до хакатону можуть інженери, науковці та всі, хто має досвід розробки ШІ-рішень, - як зібраною командою з 2-6 людей, так й індивідуально.
Хакатон пройде за трьома напрямами:
* ШІ для державних сервісів: розробка розумних асистентів, навігація в державних послугах та формування запитів відповідно до потреб користувачів;
* ШІ-послуги для бізнесу та підприємців: створення сервісів для автоматизації звітності, юридичної підтримки, бухгалтерії для ФОПів і ведення бізнесу;
* ШІ для оптимізації державних процесів: пришвидшення операційних завдань, аналіз документів, верифікація даних, прототипування нових сервісів.
Хакатон триватиме з 14 до 23 листопада в онлайн-форматі, а фінальний Demo Day відбудеться 29 листопада офлайн у Києві. Деталі та реєстрація - за посиланням до 12 листопада включно.
