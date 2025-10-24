Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів

12:54 24.10.2025 |

Новини IT

 

Міністерство цифрової трансформації України разом з EPAM Ukraine та WINWIN AI Center of Excellence проведуть перший державний хакатон зі штучного інтелекту - Diia.AI Contest. Головною метою є об'єднати інженерів, науковців, експертів з етичного використання ШІ та створити нові ШІ-рішення для державних сервісів.

Учасники працюватимуть над реальними кейсами інтеграції ШІ у застосунок "Дія". Десять команд із найсильнішими розробками презентують їх на Demo Day. Найкращі рішення будуть інтегровані в "Дію".

"Ми згенерували ідеї завдань хакатону, базуючись на запитах та потребах користувачів "Дії". На хакатоні команди разом з менторами працюватимуть над AI-рішеннями, що будуть не лише інструментом покращення якості сервісів, а й можуть стати базою для нового функціоналу в "Дії", яким користуватимуться мільйони українців", - каже Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри, CEO WINWIN AI Center of Excellence.

Переможці хакатону також отримають гранти до $8 000 та менторство від топових експертів EPAM Ukraine. Долучитися до хакатону можуть інженери, науковці та всі, хто має досвід розробки ШІ-рішень, - як зібраною командою з 2-6 людей, так й індивідуально.

Хакатон пройде за трьома напрямами:

* ШІ для державних сервісів: розробка розумних асистентів, навігація в державних послугах та формування запитів відповідно до потреб користувачів;

* ШІ-послуги для бізнесу та підприємців: створення сервісів для автоматизації звітності, юридичної підтримки, бухгалтерії для ФОПів і ведення бізнесу;

* ШІ для оптимізації державних процесів: пришвидшення операційних завдань, аналіз документів, верифікація даних, прототипування нових сервісів.

Хакатон триватиме з 14 до 23 листопада в онлайн-форматі, а фінальний Demo Day відбудеться 29 листопада офлайн у Києві. Деталі та реєстрація - за посиланням до 12 листопада включно.
За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5673  0,07 0,17 42,1473  0,07 0,18
EUR 48,4117  0,08 0,17 49,0670  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9700  0,06 0,16 41,9950  0,06 0,14
EUR 48,7250  0,09 0,17 48,7600  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес