Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing

Microsoft суттєво розширює можливості Windows 11: у стандартний інструмент Snipping Tool тепер вбудовано Visual Search, аналог Google Lens, який дозволяє шукати інформацію безпосередньо з екрана. Нова функція доступна у версії 11.2508.29.0 і поступово розгортається для всіх користувачів стабільної гілки Windows 11.

Оновлений Snipping Tool тепер має інтеграцію з Bing Visual Search. Це дозволяє, зробивши скріншот комбінацією клавіш Win + Shift + S, виділити частину екрана і відразу знайти інформацію про зображене. Тестування показало, що інструмент працює схоже на Google Lens: користувач може виділити будь-який об'єкт, текст чи зону на екрані, а система відкриє результати пошуку у новій вкладці браузера Edge.

Microsoft вирішила додати цю функцію після виходу експериментального застосунку Google для Windows, який уперше приніс Google Lens на настільні ПК. Цей застосунок, створений у межах Google Labs, працює як плаваючий віджет, де можна шукати інформацію, перекладати текст чи виділяти зображення просто з робочого столу.

Окрім Visual Search, Microsoft додала у Snipping Tool інструмент вибору кольору (Color Picker), який копіює HEX-код у буфер обміну - зручно для дизайнерів та редакторів фото. Також з'явилися нові варіанти дії після захоплення зображення: можна одразу копіювати знімок, зберігати у вибрану папку або ділитися ним напряму зі смартфоном чи іншими застосунками.

Ще одна корисна новинка - живі анотації, що дозволяють малювати або робити помітки прямо на зображенні. А для користувачів ШІ є кнопка Copilot, яка дає змогу відправити частину екрана в Copilot і поставити запитання про вміст.

Додаткові опції Snipping Tool / Windowslatest, Microsoft

Snipping Tool у Windows вже давно став базовим інструментом для створення знімків екрана. Спочатку Microsoft додала до нього можливість запису відео з екрана, потім - розпізнавання тексту (OCR), що дозволило копіювати текст прямо зі зображень. Тепер Snipping Tool перетворюється на універсальний помічник для роботи з контентом, а не просто засіб для скріншотів.

На Android ці можливості давно є стандартом завдяки Google Lens - там можна копіювати або перекладати текст, а також виконувати візуальний пошук безпосередньо зі знімка. Google навіть інтегрувала функцію Circle to Search, що дозволяє обводити елемент на екрані й одразу отримувати результати.

Порівняння Google Lens та Visual Search у Windows 11

Під час тестового порівняння з Google Lens, Visual Search у Snipping Tool показав хорошу швидкість, але є нюанс: пошук відкривається у новій вкладці браузера Edge, через що користувач втрачає поточний контекст. Натомість Google Lens у застосунку Google для Windows працює прямо у віджеті, без відкриття додаткових вікон, що робить його швидшим у використанні.

Так само під час тесту функції перекладу Bing Visual Search виявилось, що переклад іноді спотворює текст або додає зайві символи. У Google Lens переклад виконано точніше, і він з'являється безпосередньо на сторінці, де був оригінал.

Втім, Snipping Tool має переваги - зокрема, глибшу інтеграцію з Windows, підтримку Copilot і нові корисні опції.

Отже, за результатами тестування, нині інструмент Google Lens точніший, але Snipping Tool зручніший для роботи у Windows.