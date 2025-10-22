Microsoft додає голосове управління у Windows 11

Microsoft робить черговий крок до трансформації ПК з Windows 11 у ШІ-комп'ютери, додаючи нові можливості Copilot, серед яких - керування операційною системою за допомогою голосу.

Компанія виділяє три ключові навички ШІ-комп'ютера. По-перше, він має розуміти користувача та дозволяти природну взаємодію через текст або голос. По-друге, ШІ повинен бачити те ж саме, що й користувач, і надавати відповідну підтримку. І нарешті, він має вміти виконувати дії самостійно - але все це лише з дозволу користувача для забезпечення безпеки Windows 11.

"Ми вважаємо, що цей перехід до розмовного введення буде таким же трансформаційним, як миша та клавіатура, з погляду розблокування нових можливостей ПК для найширшого кола людей", - йдеться у заяві компанії.

Для забезпечення цих можливостей Microsoft представляє Copilot Voice та Vision. Використавши фразу "Гей, Copilot", користувачі зможуть надати ШІ доступ до свого екрана та попросити виконати різноманітні завдання самостійно, або ж дати поради чи перелічити всі необхідні кроки.

Функція Copilot Vision стає доступною для всіх користувачів Windows 11 у світі. Вона дозволяє ділитися екраном зі ШІ, як під час онлайн-зустрічей, отримувати поради щодо завдань або аналізувати документи та презентації без їх перегляду. Для інсайдерів також з'явиться можливість спілкуватися з Copilot Vision через текст, а не лише голосом.

Щоб скористатися функцією Copilot Voice, спершу її потрібно ввімкнути у налаштуваннях програми Copilot. Після цього ШІ реагуватиме на команду "Гей, Copilot". Розмову можна завершити, сказавши "Бувай" або натиснувши "Х", а ШІ автоматично закриє чат після кількох секунд бездіяльності. Під час спілкування користувачі можуть ставити будь-які запитання про те, що відбувається на екрані, або просити знайти певний продукт.

Керівник Windows Паван Давулурі висловив своє бачення голосового керування системою ще в серпні. Microsoft вважає голос третім основним способом взаємодії з ПК, доповнюючи мишку та клавіатуру, а не замінюючи їх повністю. Наскільки користувачі активно користуватимуться цією функцією, покаже час.

Крім того, Microsoft додає нову функцію "Запитайте Copilot" на панель завдань Windows 11. Компанія хоче, аби чат-бот став природною частиною вашого ПК й завжди був поблизу. Панель завдань повинна стати "динамічним центром, який допомагає вам досягти більшого з меншими зусиллями, перетворюючи щоденні взаємодії на моменти продуктивності та задоволення".

Цей варіант, від якого користувачі можуть відмовитися, також дає швидкий доступ до Copilot Vision та Voice всього одним кліком миші.

Крім того, компанія повідомила, що функція Copilot Actions, представлена у травні, незабаром стане доступною для користувачів Windows Insiders та Copilot Lab. Вона дозволяє чат-боту виконувати дії безпосередньо з локальними файлами Windows 11, наприклад, витягати інформацію з PDF або виконувати завдання з урахуванням контексту даних на комп'ютері користувача.

Також учасники програми Windows Insider отримають доступ до Copilot Connectors, які дозволяють підключати сервіси на кшталт OneDrive, Outlook та Google. Це дає змогу ШІ знаходити та аналізувати ваші файли, електронну пошту та особистий розклад.

Надалі Microsoft планує впроваджувати ще більше функцій штучного інтелекту у систему, при цьому користувачі зможуть самостійно обирати, які з них використовувати, а які - ігнорувати, зберігаючи контроль над безпекою.