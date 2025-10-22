У США випробували аналіз крові, що може виявити понад 50 видів раку. Результати вражаючі

Аналіз крові на понад 50 видів раку може допомогти пришвидшити діагностику, йдеться в новому дослідженні.

Результати випробувань у Північній Америці показують, що тест зміг виявити широкий спектр видів раку, три чверті з яких не мають жодної програми скринінгу.

Більше ніж половину випадків раку було виявлено на ранній стадії, де їх найлегше лікувати та потенційно здолати

Тест Галлері, виготовлений американською фармацевтичною фірмою Grail, може виявити фрагменти ракової ДНК, які відірвались від пухлини та циркулюють у крові. Наразі цей тест випробовує Національна служба охорони здоров'я (NHS) Великої Британії.

У рамках дослідження у США та Канаді протягом року спостерігали за 25 тисячами дорослих, причому кожен сотий отримав позитивний результат. У 62% цих випадків рак пізніше підтвердили.

Провідний дослідник, доктор Німа Набавізаде, доцент радіаційної медицини в Університеті охорони здоров'я та науки Орегону, сказав, що дані показують, що тест може "фундаментально змінити" їхній підхід до скринінгу раку.

Він пояснив, що це може допомогти виявити багато видів раку "раніше, коли шанси на успішне лікування або навіть одужання найбільші".

Тест правильно виключив рак у понад 99% тих, у кого тест був негативним.

У поєднанні зі скринінгом молочної залози, кишківника, легень та шийки матки він збільшив загальну кількість виявлених випадків раку в сім разів.

Важливо, що три чверті виявлених видів раку належать до тих, які не мають скринінгової програми, от як рак яєчників, печінки, шлунка, сечового міхура та підшлункової залози.

Аналіз крові правильно визначив джерело раку у дев'яти з десяти випадків. Ці вражаючі результати свідчать про те, що аналіз крові зрештою може відіграти важливу роль у ранній діагностиці раку.

Проте вчені, які не брали участі в дослідженні, кажуть, що потрібні додаткові докази, щоб показати, чи зменшує аналіз крові смертність від раку.

Клер Тернбулл, професорка трансляційної генетики раку в Інституті дослідження раку в Лондоні, сказала: "Дані рандомізованих досліджень, кінцевою точкою яких є смертність, будуть абсолютно необхідними для встановлення того, чи виявлення раку на ранніх стадіях за допомогою методу Галлері призводить до покращення смертності".

Основні результати будуть оприлюднені на конгресі Європейського товариства медичної онкології в Берліні в суботу, але повна інформація ще не опублікована в рецензованому журналі.

Багато що залежатиме від результатів трирічного дослідження за участю 140 000 пацієнтів Національної служби охорони здоров'я в Англії, які опублікують наступного року.

Національна служба охорони здоров'я (NHS) раніше заявляла, що якщо результати будуть успішними, вона поширить тестування ще на один мільйон людей.

Сер Харпал Кумар, президент біофармацевтичної компанії Grail, назвав результати "дуже переконливими".

В інтерв'ю програмі Today на BBC Radio 4 він сказав: "Переважна більшість людей, які помирають від раку, помирають тому, що ми виявляємо їхні випадки раку занадто пізно".

Багато видів раку виявляють, коли вони "вже дуже запущені", додав він, пояснюючи, що метою є "перехід до більш раннього виявлення, коли у нас є можливість використовувати методи лікування, які є набагато ефективнішими та потенційно лікувальними".

Але Насер Турабі з Cancer Research UK застеріг, що необхідні подальші дослідження, щоб "уникнути гіпердіагностики раку, який, можливо, не завдав шкоди".

"Національний скринінговий комітет Великої Британії "відіграватиме вирішальну роль у перегляді доказів та визначенні того, чи повинні тести бути прийняті NHS", - додав він.