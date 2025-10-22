Фінансові новини
19:57
- 19:57
RSS
мапа сайту
Samsung випустила Galaxy XR за $1800 — конкурента Apple Vision Pro з чипом Snapdragon XR2+ Gen 2 та Android XR
14:47 22.10.2025 |
Samsung разом із Google та Qualcomm офіційно представила гарнітуру Galaxy XR - відповідь на Apple Vision Pro й перший пристрій на базі Android XR з підтримкою Android-додатків. Модель вже доступна у США та Південній Кореї за $1800.
Galaxy XR оснащена дисплеєм micro-OLED з роздільною здатністю 3552×3840 пікселів на кожне око - загалом це 27 млн пікселів, близько 8K. Частота оновлення становить 60, 72 або 90 Гц, поле зору - 109° по горизонталі й 100° по вертикалі.
Пристрій має дві камери з об'єктивами 18 мм f/2.0 для відеопроникнення та зйомки 3D-фото й відео, а також шість зовнішніх сенсорів для трекінгу позиції й рухів рук. Усередині - чотири камери для відстеження очей і система розпізнавання райдужки.
Galaxy XR працює на чипі Snapdragon XR2+ Gen 2 з 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища. Основний модуль важить 545 г, батарея - 302 г і під'єднується окремо, щоб знизити навантаження на голову. Заявлена автономність - до 2,5 годин під час перегляду відео.
Гарнітура підтримує Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, має шість мікрофонів і два дводіапазонні динаміки. Android XR як відкрита платформа дозволяє запускати всі Android-додатки та створювати новий XR-контент через OpenXR, WebXR і Unity.
Інтегрований ШІ Gemini може розпізнавати об'єкти навколо користувача, відповідати на запитання чи допомагати у додатках, зокрема Google Maps і YouTube.
Galaxy XR підходить і для розваг. Пристрій дозволяє переглядати улюблені шоу з ефектом кінотеатру або стежити за кількома спортивними подіями одночасно. Користувачі також можуть грати в XR-ігри.
Крім того, Adobe створила Project Pulsar - відеоредактор, розроблений спеціально для XR. Завдяки вбудованим можливостям ШІ пристрій може перетворювати звичайні 2D-зображення та відео у формат 3D.
