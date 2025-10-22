ШІ спотворює зміст новин у 45% випадків – незалежно від мови й країни: дослідження

Штучний інтелект серйозно спотворює зміст новин у 45% випадків - незалежно від мови й країни, свідчить дослідження, проведене за ініціативи Європейської мовної спілки (EBU) та 22 суспільних мовників у 18 країнах світу, зокрема й Суспільного в Україні.

"Це дослідження переконливо доводить, що ці недоліки - не поодинокі випадки. Вони системні, не залежать від кордонів і мови, і ми вважаємо, що це становить загрозу для суспільної довіри. Коли люди не знають, кому вірити, вони зрештою не довіряють нікому, а це може послабити участь у демократичних процесах", - сказав директор із питань медіа та заступник генерального директора EBU Жан-Філіп Де Тендер.

Професійні журналісти з медіа, що взяли участь у дослідженні, оцінили понад 3000 відповідей ChatGPT, Copilot, Gemini та Perplexity за ключовими критеріями: точність, джерела, розмежування фактів і думок, надання контексту.

З'ясувалося, що 45% усіх відповідей мали щонайменше одну суттєву проблему.

Найчастіше (31%) відповіді мали серйозні проблеми з джерелами: відсутні, неправдиві або некоректні посилання. У 20% відповіді містили значні неточності, зокрема вигадані деталі чи застарілу інформацію. 14% відповідей мали суттєві проблеми з наданням достатнього контексту.

Gemini показав найгірший результат - серйозні проблеми в 76% відповідей. Інші моделі ШІ мають дещо кращий, але все одно поганий результат: Copilot - 37%, ChatGPT - 36%, Perplexity - 30%.

Багато проблем посилюються самовпевненим тоном штучного інтелекту, що створює оманливе враження надійності відповіді. Штучний інтелект готовий відповідати навіть тоді, коли не може надати якісну інформацію.

Порівняння результатів цього дослідження з даними BBC на початку року свідчить про деяке покращення, але рівень помилок усе ще залишається високим і не залежить від мови.

Як вказує BBC, ШІ-асистенти вже поступово витісняють пошукові системи для багатьох користувачів. Згідно з Digital News Report 2025 від Reuters Institute, 7% усіх споживачів онлайн-новин отримують інформацію саме за допомогою ШІ, а серед людей молодших за 25 років цей показник зростає до 15%.