- 21.10.25
- 17:38
ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
У Китаї відбувся фінал перших у світі перегонів безпілотних автомобілів під керуванням ШІ.
Автомобілі керувалися виключно штучним інтелектом і повинні були пройти складну гірську трасу протяжністю 10,77 кілометрів з 99 поворотами і перепадом висот в 1100 метрів.
У фіналі взяли участь сім університетських команд, а виграла заїзд команда Цінхуа (Tsinghua University), чия система ШІ найкраще справилася з керуванням швидкісним автомобілем в умовах складного рельєфу.
Важко сказати, які перспективи у такого чемпіонату, але принаймні ця подія підтвердила, що ШІ може ефективно керувати транспортом.
