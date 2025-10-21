Авторизация

ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі

14:49 21.10.2025 |

Новини IT, Транспорт

 

У Китаї відбувся фінал перших у світі перегонів безпілотних автомобілів під керуванням ШІ.

Автомобілі керувалися виключно штучним інтелектом і повинні були пройти складну гірську трасу протяжністю 10,77 кілометрів з 99 поворотами і перепадом висот в 1100 метрів.

 

У фіналі взяли участь сім університетських команд, а виграла заїзд команда Цінхуа (Tsinghua University), чия система ШІ найкраще справилася з керуванням швидкісним автомобілем в умовах складного рельєфу.

Важко сказати, які перспективи у такого чемпіонату, але принаймні ця подія підтвердила, що ШІ може ефективно керувати транспортом.
За матеріалами: gagadget.com
 

