Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink

14:23 20.10.2025 |

Новини IT

 

SpaceX досягла позначки 10 000 запущених супутників Starlink. У неділю, 19 жовтня 2025 року, компанія вивела на орбіту ще 56 апаратів за допомогою ракет Falcon 9. Це стало 132-м запуском Falcon 9 у 2025 році, що дорівнює річному рекорду минулого року, пише The Verge.

За підрахунками трекера супутників Джонатана МакДоуелла, наразі в роботі перебувають близько 8 608 апаратів. Решта, понад 1 400, були виведені з експлуатації та згоріли в атмосфері. Середній термін служби супутників Starlink становить близько п'яти років. Перші прототипи Starlink були запущені у лютому 2018 року, а комерційні послуги стартували у 2021 році.

SpaceX має дозвіл на запуск до 12 000 супутників, а у планах компанії - понад 30 000 апаратів для забезпечення швидкого інтернету з низькою затримкою у всьому світі. Мета проєкту - покрити глобальні потреби у доступі до інтернету, особливо у віддалених регіонах.

Конкуренти, зокрема Amazon з Project Kuiper, а також низка європейських і китайських компаній, також розгортають власні супутникові угруповання. Це викликає занепокоєння щодо перенасичення орбіти, можливих перешкод для астрономічних спостережень і загроз безпеці космічних польотів. Своєю чергою, SpaceX застосовує низькоорбітальні супутники та автоматичне коригування орбіт, щоб знизити ризики зіткнень і утворення космічного сміття.
За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес