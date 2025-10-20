Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
14:23 20.10.2025 |
SpaceX досягла позначки 10 000 запущених супутників Starlink. У неділю, 19 жовтня 2025 року, компанія вивела на орбіту ще 56 апаратів за допомогою ракет Falcon 9. Це стало 132-м запуском Falcon 9 у 2025 році, що дорівнює річному рекорду минулого року, пише The Verge.
За підрахунками трекера супутників Джонатана МакДоуелла, наразі в роботі перебувають близько 8 608 апаратів. Решта, понад 1 400, були виведені з експлуатації та згоріли в атмосфері. Середній термін служби супутників Starlink становить близько п'яти років. Перші прототипи Starlink були запущені у лютому 2018 року, а комерційні послуги стартували у 2021 році.
SpaceX має дозвіл на запуск до 12 000 супутників, а у планах компанії - понад 30 000 апаратів для забезпечення швидкого інтернету з низькою затримкою у всьому світі. Мета проєкту - покрити глобальні потреби у доступі до інтернету, особливо у віддалених регіонах.
Конкуренти, зокрема Amazon з Project Kuiper, а також низка європейських і китайських компаній, також розгортають власні супутникові угруповання. Це викликає занепокоєння щодо перенасичення орбіти, можливих перешкод для астрономічних спостережень і загроз безпеці космічних польотів. Своєю чергою, SpaceX застосовує низькоорбітальні супутники та автоматичне коригування орбіт, щоб знизити ризики зіткнень і утворення космічного сміття.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС погодила відмову від газу з РФ з 2028 року
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС пропонують новий план для розблокування вступу України та інших: приєднатися без повного права голосу — FT
|В ЄС пропонують змінити правила, щоб прискорити вступ нових країн - Politico
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
|Україна посіла п'яте місце у світі та третє в Європі за кількістю кібератак — Microsoft
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
Бізнес
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох