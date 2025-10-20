Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти

12:55 20.10.2025 |

Новини IT

 BBC

Тисячі користувачів по всьому світу стикнулися з проблемами доступу до популярних сайтів і додатків. Причиною, ймовірно, став збій у роботі хмарного сервісу Amazon Web Services (AWS).

Серед постраждалих - Snapchat, Duolingo, Roblox, Zoom, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Slack, MyFitnessPal, Clash of Clans, Pokemon Go, Epic Games, PlayStation Network, Peloton та багато інших.

Навіть сайт британської податкової служби HMRC тимчасово перестав працювати, видаючи помилку при спробі входу.

Amazon Web Services повідомила, що інженери вже працюють, щоб усунути проблему та з'ясувати її причини.

Що таке AWS і чому збій зачепив так багато сервісів

Amazon Web Services - це хмарний підрозділ компанії Amazon, чия інфраструктура підтримує мільйони сайтів та платформ великих компаній.

Багато популярних додатків на смартфонах користувачів працюють саме на серверах AWS.

У своїй останній публікації на сторінці статусу сервісу AWS підтвердив "значну кількість помилок при запитах" до одного зі своїх сервісів.

Збої торкнулися банків

За повідомленнями користувачів, збій AWS також зачепив роботу банківських додатків.

Тисячі клієнтів Lloyds, Halifax і Bank of Scotland повідомили про проблеми з входом у онлайн-банкінг та мобільні додатки, а також про відхилені карткові платежі.

Поки неясно, чи пов'язані ці збої безпосередньо з AWS, чи мають окрему природу. BBC звернулася до Lloyds за коментарем.

Масштаб проблеми

Моніторинг платформи Downdetector зафіксував різкий стрибок скарг користувачів: тільки Snapchat отримав понад 5 000 повідомлень про неполадки.

Також користувачі повідомляли про проблеми з Roblox, Duolingo та багатьма іншими популярними сервісами.

BBC звернулася за коментарями до Snapchat та Amazon. Користувачам, які стикнулися з проблемами, радять набратися терпіння та стежити за оновленнями на сторінках сервісів і компаній.

Amazon Web Services заявляє, що активно працює над пом'якшенням наслідків збою та повним розумінням його причин.
Ключові теги: Amazon
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес