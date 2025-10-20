Фінансові новини
Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти
12:55 20.10.2025 |
Тисячі користувачів по всьому світу стикнулися з проблемами доступу до популярних сайтів і додатків. Причиною, ймовірно, став збій у роботі хмарного сервісу Amazon Web Services (AWS).
Серед постраждалих - Snapchat, Duolingo, Roblox, Zoom, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Slack, MyFitnessPal, Clash of Clans, Pokemon Go, Epic Games, PlayStation Network, Peloton та багато інших.
Навіть сайт британської податкової служби HMRC тимчасово перестав працювати, видаючи помилку при спробі входу.
Amazon Web Services повідомила, що інженери вже працюють, щоб усунути проблему та з'ясувати її причини.
Що таке AWS і чому збій зачепив так багато сервісів
Amazon Web Services - це хмарний підрозділ компанії Amazon, чия інфраструктура підтримує мільйони сайтів та платформ великих компаній.
Багато популярних додатків на смартфонах користувачів працюють саме на серверах AWS.
У своїй останній публікації на сторінці статусу сервісу AWS підтвердив "значну кількість помилок при запитах" до одного зі своїх сервісів.
Збої торкнулися банків
За повідомленнями користувачів, збій AWS також зачепив роботу банківських додатків.
Тисячі клієнтів Lloyds, Halifax і Bank of Scotland повідомили про проблеми з входом у онлайн-банкінг та мобільні додатки, а також про відхилені карткові платежі.
Поки неясно, чи пов'язані ці збої безпосередньо з AWS, чи мають окрему природу. BBC звернулася до Lloyds за коментарем.
Масштаб проблеми
Моніторинг платформи Downdetector зафіксував різкий стрибок скарг користувачів: тільки Snapchat отримав понад 5 000 повідомлень про неполадки.
Також користувачі повідомляли про проблеми з Roblox, Duolingo та багатьма іншими популярними сервісами.
BBC звернулася за коментарями до Snapchat та Amazon. Користувачам, які стикнулися з проблемами, радять набратися терпіння та стежити за оновленнями на сторінках сервісів і компаній.
Amazon Web Services заявляє, що активно працює над пом'якшенням наслідків збою та повним розумінням його причин.
