Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц

15:59 17.10.2025 |

Новини IT

Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
 

Realme підтвердила дату презентації серії GT 8 - вона відбудеться у вівторок 21 жовтня в Китаї. Компанія також поділилася першими характеристиками, щоправда, лише моделі GT 8 Pro. Що саме дістанеться і базовій версії GT 8 поки невідомо.

Realme GT 8 Pro отримає:

* Процесор: флагманський Snapdragon 8 Elite Gen 5 + фірмовий чип обробки графіки R1

* Акумулятор: 7 000 мА·год (проти 6 500 мА·год у GT 7 Pro)

* Зарядка: швидка дротова на 120 Вт, бездротова на 50 Вт та реверсивна на 10 Вт; підтримуватимуться стандарти: 50W PPS PD, 44W UFCS, 36W PD

Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц

 

Незважаючи на більший акумулятор і котушку для бездротової зарядки, GT 8 Pro буде тоншим і легшим: 8,2 мм завтовшки та 214 г ваги. Смартфон матиме функцію bypass charging, що дозволить грати чи займатись іншими ресурсоємними заняттями під час зарядки не перегріваючи і не зношуючи акумулятор.

Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц

 

За продуктивність відповідатиме новітній чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з окремим дисплейним процесором Realme R1. Цей чип забезпечує рендеринг у Super Resolution та підвищення частоти кадрів, дозволяючи грати у QHD з частотою 144 Гц. Очікується оптимізація для ігор Valorant Mobile, Delta Action, Arena Breakout, та ін.

Як влаштована модульна камера Realme GT 8 Pro

Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц

 

Блок камери кріпиться за допомогою двох Torx-гвинтів з боків, а також магнітів, що дозволяє швидко встановити модуль на місце, а потім закріпити його гвинтами. Realme вже показала кілька варіантів дизайну: квадратний, круглий і стилізований під «робота», кожен з яких має різні матеріали та кольорові рішення.

Поки що невідомо, чи буде Realme єдиним виробником таких модулів, чи до процесу долучаться сторонні компанії. Також залишається відкритим питання, чи спростить така конструкція ремонт пристрою - адже модульність часто асоціюється з кращою ремонтопридатністю.

Ще однією цікавою деталлю є нова задня панель GT 8 Pro, яка буде виготовлена з переробленої екошкіри, що нагадує папір. За словами виробника, матеріал має високу стійкість до зношування та корозії, а його товщина становить лише 0,02 мм - це надзвичайно тонко, особливо для смартфонів із преміальним оздобленням.

Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц

 

Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц

 

Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц

 

Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
За матеріалами: gagadget.com
 

Бізнес