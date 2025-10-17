Фінансові новини
17.10.25
- 14:18
- RSS
- мапа сайту
Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
13:00 17.10.2025 |
Honor представила Robot Phone - незвичайний концепт смартфона майбутнього, головною особливістю якого є камера, розташована на невеликому кронштейні.
Система стабілізації Robot Phone схожа на ту, що використовується, наприклад, у DJI Pocket.
Honor так прокоментувала створення концепту:
З Robot Phone компанія Honor представляє смартфон майбутнього як щось більше, ніж просто інструмент. Він стає емоційним супутником, який відчуває, адаптується та розвивається автономно, подібно до робота, збагачуючи життя своїх користувачів любов'ю, радістю та мудрістю.
Китайські розробники не розкривають характеристик та іншої інформації Robot Phone і, швидше за все, поки не створено жодного робочого екземпляра, але очікується, що Honor повноцінно представить Robot Phone під час MWC 2026, яка відбудеться 2-5 березня в Барселоні.
