Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
13:18 14.10.2025 |
Американська Google, що входить до Alphabet Inc., вкладе $15 млрд у будівництво дата-центрів на півдні Індії, заявив глава Google Cloud Томас Куріан, слова якого наводить CNBC.
Будівництво планується на найближчі п'ять років. У результаті буде сформовано найбільший ШІ-хаб Google за межами США. Його загальна споживана потужність становитиме 1 ГВт.
Міністр розвитку людських ресурсів індійського штату Андхра-Прадеш Нара Локеш сказав, що угоді передував "рік активних дискусій". І "це лише початок", зазначив він у понеділок у соцмережі X.
Індійська Economic Times раніше повідомляла, що інвестиції здійснюватиме підрозділ Google в Індії Raiden Infotech, який планує побудувати три кампуси в зазначеному штаті місті Вішакхапатнам.
У вівторок ET також написала, що влада Андхра-Прадеш має намір посилити роботу над такими проєктами і в найближчі три роки значно масштабувати обчислювальні потужності штату.
