- 10.10.25
- 16:19
Netflix додав відеоігри на «розумні» телевізори — можна грати в групах, зі смартфонами замість контролерів
15:52 10.10.2025
Netflix продовжує експериментувати з іграми - тепер грати можна не лише на телефонах, а й прямо на телевізорах. Для цього глядачі використовуватимуть смартфони як контролери, як припускалося ще кілька років тому.
Співгендиректор компанії Грег Пітерс оголосив, що це важливий крок вперед у розвитку ігрового напрямку, який Netflix розвиває вже чотири роки. Це вписується у стратегію компанії перетворитися з просто стрімінгового сервісу на повноцінний центр домашніх розваг. Тобто щоб не просто дивитися фільми або серіали, а так само легко запускати ігри.
На старті платформа пропонує кілька тайтлів для компаній - Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp, Lego Party та Party Crashers: Fool Your Friends. Усі вони безплатні для передплатників, а приєднатися до гри можна, просканувавши QR-код телефоном. основний геймплей відбувається на екрані телевізора, а керування - зі смартфона.
На думку, Грега Пітерса попередні зусилля Netflix можна оцінити на 5-, але новий формат вважає більш перспективним. Паралельно керівник ігрового напряму Netflix та експрацівник Epic Games Ален Таскан згадував, що чимало медіакомпаній провалювалися в іграх через короткострокове мислення. Тому вони вважають, що мають розвивати геймерський напрям.
"Вони обрали короткостроковий підхід. Щоб розважати світ, ми повинні включати ігри", - сказав він.
Netflix зараз робить ставку на чотири напрямки в іграх: дитячі проєкти, розваги для компаній, гучні хіти типу GTA та адаптації власних франшиз - як-от Stranger Things. Щоб усе працювало без збоїв, компанія розбудовує хмарну інфраструктуру: це дозволить грати з друзями онлайн і без проблем перемикатися між пристроями, не втрачаючи прогрес.
