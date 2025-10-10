Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A

09:55 10.10.2025 |

Новини IT

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A

 

Intel офіційно представила архітектуру майбутніх процесорів Core Ultra Series 3, кодова назва - Panther Lake. Це перші чипи, створені на новому власному 2-нм техпроцесі Intel 18A, який поєднує передові технології RibbonFET (принципово новий тип транзисторів) та нового підведення живлення з підкладки PowerVia. Саме про ці зміни у виробництві говорив колишній генеральний директор Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) як про відродження Intel, але рада директорів не дала йому застати цих змін. Виробництво стартує на фабриці Fab 52 в Аризоні.

Процесори Panther Lake орієнтовані на портативні пристрої - ноутбуки і ігрові приставки. Архітектура базується на мультичиплетному дизайні з гнучкою конфігурацією так само, як це було реалізовано в усіх останніх поколіннях процесорів Intel і доступно 3 конфігурації. Їх процесорна продуктивність буде дуже схожою, адже усі мають процесорний чиплет з 4 продуктивними ядрами. Натомість просунутіші конфігурації матимуть суттєво кращу енергоефективність, адже мають більше енергоефективних ядер, ще і LPE-ядра. LPE-ядра найенергоефективніші, розташовані не в процесорному чиплеті, а в центральному хабі. При простих навантаженнях процесор може повністю виключати найненаситнішу процесорну плитку і працювати на LPE-ядрах, показуючи автономність, співставну з мобільними ARM-процесорами. Intel заявляє, що завдяки апаратному декодуванню LPE-ядра можуть виконувати декодування відео високої роздільної здатності, чи веб-браузинг.

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A

 

Ключові характеристики Panther Lake

* Загалом 8 чи 16 ядер (поєднання 4 продуктивних P-cores Cougar Cove, 4-8 енергоефективних E-cores Darkmount і 4 LPE-cores)

* Графіка: до 12 ядер Intel Xe3 (нове покоління Arc GPU з multi frame generator)

* NPU 5 - прискорювач для задач штучного інтелекту до 180 TOPS

* Обробник зображень IPU 7.5

* Пам'ять: до 96 Гб LPDDR5X до 9600MT/s або DDR5 SO-DIMM до 7200MT/s

* Підключення: до 12 ліній PCIe Gen 4/5, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thunderbolt 4

Масове виробництво стартує до кінця 2025 року, а у готових пристроях має з'явитися у січні 2026-го.

Паралельно Intel анонсувала серверні процесори Xeon 6+ з архітектурою Clearwater Forest, які отримають до 288 E-ядер, +17% IPC, покращену щільність, енергоефективність і продуктивність. Вихід очікується у першій половині 2026 року, конкретну дату буде оголошено пізніше.

Про Fab 52: Це п'ятий завод Intel з високим обсягом виробництва, розташований у Ocotillo (Аризона). Він є частиною масштабної стратегії розширення виробництва в США.

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A

 

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A

 

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A

 

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A

 

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A

 

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A

 

Тепер не лише TSMC — Intel запустила виробництво нового покоління процесорів Panther Lake на власному 2-нм техпроцесі 18A
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Intel
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,04 0,10 41,5400  0,04 0,10
EUR 48,1400  0,11 0,23 48,1800  0,10 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес