Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі

Після завершення офіційної підтримки Windows 10 14 жовтня 2025 року Microsoft продовжить програму безплатних розширених оновлень (ESU) ще на рік - до 14 жовтня 2026-го. Це дозволить користувачам отримувати оновлення без необхідності входити в акаунт Microsoft і синхронізувати ПК, але лише у Європейській економічній зоні (EEA), повідомляє Windows Central.

"В Європейській економічній зоні ми оновлюємо процес реєстрації, аби він відповідав місцевим очікуванням та забезпечував безпечний та оптимізований досвід. Наша мета - підтримувати клієнтів і надавати їм різні варіанти під час переходу на Windows 11, забезпечуючи безперебійний доступ до важливих оновлень безпеки", - йдеться у заяві компанії.

Ці зміни стали результатом тиску організацій із захисту прав споживачів, зокрема Euroconsumers, які скористалися положеннями "Закону про цифрові ринки" (Digital Markets Act, DMA). Спершу Microsoft планувала обмежити програму ESU лише для користувачів, які зробили резервну копію системи, що принесло б компанії додатковий прибуток. Однак після звернення цих організацій компанія відмовилася від такої умови.

"Ми раді дізнатися, що Microsoft надасть безплатну опцію розширених оновлень безпеки для користувачів Windows 10 в Європейській економічній зоні. Ми також раді, що ця опція не вимагатиме від користувачів створення резервних копій налаштувань, програм або облікових даних, а також використання Microsoft Rewards", - заявила Euroconsumers.

На жаль, користувачі поза межами EEA не отримають таких привілеїв. Щоб і надалі мати доступ до оновлень Windows 10 в інших регіонах, їм доведеться увійти у свій акаунт Microsoft, заплатити $30 або придбати оновлення за 1000 балів Microsoft Reward.

Втім, активні кроки роблять і організації в інших регіонах. Так, на початку цього місяця американська Consumer Reports звернулася до генерального директора Microsoft Сатьї Наделли з вимогою продовжити безплатну підтримку Windows 10 після 14 жовтня 2025 року.

На додачу до цього, у серпні каліфорнієць подав судовий позов проти Microsoft через закінчення підтримки Windows 10. Він стверджує, що компанія змушує сотні мільйонів користувачів оновити обладнання або перейти на нові пристрої з Windows 11.