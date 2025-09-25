Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК

Qualcomm представила друге покоління своїх процесорів для ПК з Windows - Snapdragon X2 Elite та Snapdragon X2 Elite Extreme. Компанія заявляє, що це "найшвидші та найефективніші чипи для Windows", здатні скласти конкуренцію Intel і AMD.

Обидві новинки виготовлені за 3‑нм техпроцесом і базуються на ядрах Oryon 3-го покоління. Топова версія X2 Elite Extreme отримала до 18 ядер, з яких 12 працюють на частоті до 4,4 ГГц, а два можуть розганятися до 5 ГГц - уперше для ARM‑процесорів у ноутбуках. Qualcomm обіцяє до 31% вищу продуктивність CPU порівняно з попереднім X Elite при тій самій потужності або на 43% менше енергоспоживання.

Графічна підсистема з новим GPU на 1,85 ГГц забезпечує до 2,3 раза кращу ефективність на ват, а для ігор додано 18 МБ кешу Adreno High Performance Memory. Для ШІ‑завдань передбачено Hexagon NPU з продуктивністю 80 TOPS - на 37% швидше та на 16% енергоефективніше, ніж у попереднього покоління. Qualcomm називає його найпотужнішим NPU для ноутбуків.

У компанії стверджують, що X2 Elite Extreme забезпечує до 75% швидший CPU, ніж конкурентні чипи на тому ж рівні енергоспоживання. Це дозволяє масштабувати платформу не лише для ультрабуків, а й для потужніших ноутбуків із TDP понад 50 Вт.

Для творців контенту Qualcomm обіцяє відчутні прирости: на 28% швидше редагування у Photoshop, на 43% швидший експорт у Lightroom і помітні покращення у Premiere. Партнером стала й Razer, яка підтвердила підтримку свого ПЗ Synapse на Windows on Arm, хоча про ігровий ноутбук на цих чипах поки не йдеться.

Перші пристрої на базі Snapdragon X2 Elite та Extreme очікуються у першій половині 2026 року. Qualcomm також натякнула, що розробка може збігатися з планами Google щодо об'єднання Android і ChromeOS у єдину платформу для ПК.

Нагадаємо, що Qualcomm також представила новий флагманський чип для смартфонів - Snapdragon 8 Elite Gen 5 з тими ж ядрами Oryon 3-го покоління.